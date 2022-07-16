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Fenerbahçe'nin yeni transferi Joshua King açıklamalarda bulunuyor | CANLI

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'nin yeni transferi Joshua King açıklamalarda bulunuyor. Sarı lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçı öncesi hazırlıklarına Can Bartu tesislerinde devam ediyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2022 Cumartesi 12:54 Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2022 Cumartesi 13:12
Fenerbahçe'nin yeni transferi Joshua King açıklamalarda bulunuyor | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçı öncesi hazırlıklarında bulunan Fenerbahçe'de yeni transfer Joshua King açıklamalarda bulununuyor.

Joshua King'in açıklamalarından satır başları;

SIKI ÇALIŞIYORUZ

Benim açımdan ilk günlerim harika geçti. Buraya yeni geldim. Takımda iyi karşılandım. Bu da beni mutlu etti. Antrenmanda sıkı çalışıyoruz. Zaten yüksek seviyelere çıkmak için sıkı çalışmalıyız. Maçlar için sabırsızlanıyorum. Önümüzdeki haftaları bekliyorum."

NORVEÇ'TE EN İYİ ARKADAŞIM TÜRK

"Norveç'teki en iyi arkadaşım Türk. Oğluma da 3-4 yıl önce Fenerbahçe forması hediye etti. Bir gün Fenerbahçe'de oynayacağımı söylemişti. O da çok iyi bir Fenerbahçeli. Bu rüya gerçekleşti. Çok büyük bir camiada olduğumu söyleyebilirim. Kariyerimdeki en büyük camia."

OYNADIĞIM EN İYİ CAMİA

"Manchester United'da çok süre alamadığım için oynayacağım en iyi camia diyebilirim. En iyi arkadaşımın Türk ve Fenerbahçeli olması bende baskı da uyandırıyor. Eğer kötü oynarsam beni mahvedecek."

SANTRFOR OYNAMAKTAN KEYİF ALIYORUM

"Çok yönlü bir oyuncuyum. Ana pozisyon olarak santrfor olarak oynamaktan keyif alıyorum. Defansın arkasına sarmak ve gol atmayı seviyorum. Hocam nerede oynamamı isterse orada oynarım."

UNİTED'E BAKIŞ AÇIM FARKLI

"Manchester'ın kadrosu dünyanın en iyi kadrolarındandı. Ronaldo, Tevez gibi oyuncular vardı. Şans bulamamıştım. United'dan başka bir kulübe gittim. Eski takımınıza karşı oynadığınızda ekstra motivasyon oluşur. United'a 4-5 gol atmıştım. United'a bakış açım farklı."

EN VERİMLİ YAŞLARDAYIM

"Fenerbahçe'deyim. En iyi sezonumu geçirmek istiyorum. En verimli yaşlardayım. Keşke daha önce gelebilseydim. Tek temennim hocama ve takıma yardımcı olabilmek. En iyisini istiyorum. Başarıya giden yolda katkı vermek istiyorum."

KİEV MAÇINA ODAKLANDIK

"Takım olarak Kiev maçında odaklandık. 3-4 gün önce buraya geldim. İki antrenman yapabildim. Yüzde yüz olabilmem için zamana ihtiyacım var. Kiev maçına odaklandık. Şampiyonlar Ligi'nde az sürem var. Orada top koşturmak istiyorum. Orayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

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