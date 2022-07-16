Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe’de Dinamo Kiev maçının hazırlıklarına devam ediyor

Fenerbahçe’de Dinamo Kiev maçının hazırlıklarına devam ediyor

Fenerbahçe haberleri: Sarı lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçı öncesi hazırlıklarına Can Bartu tesislerinde devam ediyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2022 Cumartesi 11:44
Fenerbahçe’de Dinamo Kiev maçının hazırlıklarına devam ediyor

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Salonda başlayan çalışma, sahada devam etti. Sarı-lacivertli ekibe yeni katılan Willian Arao, Tiago Çukur ve Joshua King'in de yer aldığı antrenman koşu çalışmaları ile başladı. Ardından gruplar halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları ile devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirildi. Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Luiz Gustavo ile Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra gribal enfeksiyonu bulunan Ferdi Kadıoğlu idmanda yer almadı. Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında 20 Temmuz Çarşamba günü Dinamo Kiev ile karşılaşacak.



DİĞER
Robert Lewandowski’nin yeni takımı belli oldu! Resmi imzalar an meselesi…
Fenerbahçe ve Galatasaray Eric Bailly'i transfer etmek istiyor
Kartal'dan transfer harekatı!
Yönetim harekete geçti! İki yıldızı bitirecekler
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İtalyan ekibi F.Bahçe'ye teklifini yaptı! İşte önerilen rakam
Anlaşma sağlandı! F.Bahçe'nin yeni sezondaki golcüsü...
PİKA SENDROMU NEDİR? | Pika sendromu belirtileri neler, neden olur? Pika sendromunun tedavisi var mı? Besin olmayan maddeleri yiyenler dikkat!
ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATIRILACAK?
ZOR ÖLÜM 4 KONUSU NEDİR?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor 11:44
Marsilya - Norwich maçı ne zaman? Marsilya - Norwich maçı ne zaman? 11:23
Kartal'dan transfer harekatı! Kartal'dan transfer harekatı! 11:15
İtalyan ekibi F.Bahçe'ye teklifini yaptı! İşte önerilen rakam İtalyan ekibi F.Bahçe'ye teklifini yaptı! İşte önerilen rakam 11:12
Leipzig - Southampton maçı ne zaman? Leipzig - Southampton maçı ne zaman? 11:00
Tottenham - Sevilla maçı ne zaman? Tottenham - Sevilla maçı ne zaman? 10:23
Daha Eski
Yönetim harekete geçti! İki yıldızı bitirecekler Yönetim harekete geçti! İki yıldızı bitirecekler 10:21
Chelsea yıldız transferini duyurdu Chelsea yıldız transferini duyurdu 10:00
Galatasaray - Sigma Olomouc maçı ne zaman? Galatasaray - Sigma Olomouc maçı ne zaman? 09:57
Aslan'da ayrılık gerçekleşiyor! Okan Buruk onay verdi Aslan'da ayrılık gerçekleşiyor! Okan Buruk onay verdi 09:44
Türkiye - İtalya maçı ne zaman? Türkiye - İtalya maçı ne zaman? 09:24
Yeni Eljif Elmas Beşiktaş'a! İdmana çıkacak Yeni Eljif Elmas Beşiktaş'a! İdmana çıkacak 09:15