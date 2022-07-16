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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Udinese Marcel Tisserand için Fenerbahçe'ye teklifini yaptı!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, transferde sıcak saatler yaşıyor. Kadrosuna önemli isimleri katan sarı-lacivertlilerde ayrılacak oyuncular da merak ediliyor. Ayrılması beklenen isimlerden olan Marcel Tisserand için İtalyan ekibi Udinese'den Fenerbahçe'ye teklif geldiği iddia edildi. İşte La Gazzetta dello Sport'un o haberi ve detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2022 Cumartesi 11:13
TUĞÇE ERGİNKOÇ
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Udinese Marcel Tisserand için Fenerbahçe'ye teklifini yaptı!

Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Udinese Marcel Tisserand için Fenerbahçe'ye teklifini yaptı!

Tiago Çukur, Joshua King, Emre Mor ve Lincoln gibi dikkat çeken isimleri renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerde ayrılacak oyuncular da merakla bekleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Udinese Marcel Tisserand için Fenerbahçe'ye teklifini yaptı!

Teknik direktör Jorge Jesus'un gönderilecekler listesine eklediği iddia edilen Marcel Tisserand'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Udinese Marcel Tisserand için Fenerbahçe'ye teklifini yaptı!

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Serie A ekiplerinden Udinese, Tisserand için Fenerbahçe'ye 3 milyon euro önerdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Udinese Marcel Tisserand için Fenerbahçe'ye teklifini yaptı!

Tecrübeli defans oyuncusu, Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği listede yer almıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Udinese Marcel Tisserand için Fenerbahçe'ye teklifini yaptı!

Bu durum, Tisserand'nın sarı-lacivertli takımdan ayrılacağı yönündeki beklentiyi güçlendirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Udinese Marcel Tisserand için Fenerbahçe'ye teklifini yaptı!

MARCEL TISSERAND KİMDİR?

10 Ocak 1993 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Udinese Marcel Tisserand için Fenerbahçe'ye teklifini yaptı!

Profesyonel futbol kariyerine Monaco'da başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Udinese Marcel Tisserand için Fenerbahçe'ye teklifini yaptı!

Sırasıyla Lens, Toulouse, Ingolstadt, Wolfsburg ve Fenerbahçe formaları giydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Udinese Marcel Tisserand için Fenerbahçe'ye teklifini yaptı!

Demokratik Kongo asıllı futbolcu, A milli takım tercihini de bu ülkeden yana kullandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Udinese Marcel Tisserand için Fenerbahçe'ye teklifini yaptı!

29 yaşındaki deneyimli oyuncu, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı ile 36 karşılaşmada görev aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Udinese Marcel Tisserand için Fenerbahçe'ye teklifini yaptı!

Fenerbahçe formasıyla toplamda 52 maça çıkan başarılı stoper, 1 gol atarken 1 de asist yaptı.

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