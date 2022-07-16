FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Udinese Marcel Tisserand için Fenerbahçe'ye teklifini yaptı!

Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.
Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.
Tiago Çukur, Joshua King, Emre Mor ve Lincoln gibi dikkat çeken isimleri renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerde ayrılacak oyuncular da merakla bekleniyor.
Teknik direktör Jorge Jesus'un gönderilecekler listesine eklediği iddia edilen Marcel Tisserand'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Serie A ekiplerinden Udinese, Tisserand için Fenerbahçe'ye 3 milyon euro önerdi.
Tecrübeli defans oyuncusu, Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği listede yer almıyor.
Bu durum, Tisserand'nın sarı-lacivertli takımdan ayrılacağı yönündeki beklentiyi güçlendirdi.
MARCEL TISSERAND KİMDİR?
10 Ocak 1993 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Monaco'da başladı.
Sırasıyla Lens, Toulouse, Ingolstadt, Wolfsburg ve Fenerbahçe formaları giydi.
Demokratik Kongo asıllı futbolcu, A milli takım tercihini de bu ülkeden yana kullandı.
29 yaşındaki deneyimli oyuncu, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı ile 36 karşılaşmada görev aldı.
Fenerbahçe formasıyla toplamda 52 maça çıkan başarılı stoper, 1 gol atarken 1 de asist yaptı.
Tisserand'nın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.
2020'de sarı-lacivertli kulübe gelen tecrübeli defans oyuncusu, 1.90 cm boyunda...
Marcel Tisserand'nın güncel piyasa değeri ise 2.8 milyon euro...