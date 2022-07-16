Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kim Min-Jae'de sürpriz gelişme! Rennes ve Napoli derken...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kim Min-Jae'de sürpriz gelişme! Rennes ve Napoli derken...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla gösterdiği başarılı performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren Kim-Min-Jae paylaşılamıyor. Rennes ve Napoli'nin transferi için uzun uğraşlar verdiği Güney Koreli stoperin 19.5 milyon Euro karşılığında Rennes'e transfer olacağı konuşulurken, bir takımın daha 25 yaşındaki futbolcu için devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2022 Cumartesi 17:14
Mert Kılıç
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kim Min-Jae sürpriz gelişme! Rennes ve Napoli derken...

Gelecek sezon için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, transferde hareketli saatler yaşıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kim Min-Jae sürpriz gelişme! Rennes ve Napoli derken...

Son olarak Brezilyalı orta saha oyuncusu Willian Arao'yu renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılacak isimler de merak konusu oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kim Min-Jae sürpriz gelişme! Rennes ve Napoli derken...

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda oynayacağı Dinamo Kiev maçı UEFA'ya 25 kişilik liste bildiren Kanarya, 10 futbolcuyu kadroya almadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kim Min-Jae sürpriz gelişme! Rennes ve Napoli derken...

Fenerbahçe'de bu 10 futbolcudan biri de transferin gözde ismi Kim Min-Jae oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kim Min-Jae sürpriz gelişme! Rennes ve Napoli derken...

Geçtiğimiz sezon Beijing Guoan'dan transfer edilen Güney Koreli savunma oyuncusu, sarı-lacivertli formayla gösterdiği başarılı performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kim Min-Jae sürpriz gelişme! Rennes ve Napoli derken...

Adı pek çok takımla anılan 25 yaşındaki stoper için en ciddi talipler Rennes ve Napoli olmuştu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kim Min-Jae sürpriz gelişme! Rennes ve Napoli derken...

Napoli, Chelsea'ye sattığı Kalidou Koulibaly yerine Kim Min-Jae'yi transfer etmek isterken; transferde hızlı davranan Rennes oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kim Min-Jae sürpriz gelişme! Rennes ve Napoli derken...

Fransız ekibinin, Kim transferi için Fenerbahçe ile 19.5 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladığı ve oyuncuyla görüşmelere başladığı öne sürüldü.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kim Min-Jae sürpriz gelişme! Rennes ve Napoli derken...

Kim Min-Jae'nin Rennes'e transferi için meraklı bekleyiş sürerken, Güney Koreli stoperle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kim Min-Jae sürpriz gelişme! Rennes ve Napoli derken...

TOTTENHAM YENİDEN DEVREDE

Avrupa basınında yer alan haberlere göre Tottenham, daha önce de gündemine aldığı 25 yaşındaki savunma oyuncusu için bir kez daha devreye girdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kim Min-Jae sürpriz gelişme! Rennes ve Napoli derken...

CONTE TAKIMDA İSTİYOR

Haberde Kim'in yeni bir meydan okuma için Fenerbahçe'den ayrılmak istediği ve Antonio Conte'nin Güney Koreli futbolcuyu kadroda görmek istediği belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kim Min-Jae sürpriz gelişme! Rennes ve Napoli derken...

Kim Min-Jae, 2021/2022 sezonu başında Çin ekibi Beijing Guoan'dan 3 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kim Min-Jae sürpriz gelişme! Rennes ve Napoli derken...

Güney Koreli stoper, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de çıktığı 30 maçta 2 bin 584 dakika süre aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kim Min-Jae sürpriz gelişme! Rennes ve Napoli derken...

Kısa sürede takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olan Güney Koreli stoper, sarı-lacivertli formayla 1 gol attı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kim Min-Jae sürpriz gelişme! Rennes ve Napoli derken...

Güney Kore Milli Takımı ile de 40 maça çıkan Kim'in güncel piyasa değeri ise 14 milyon Euro.

DİĞER
Son dakika: Murat Sancak açıkladı! Mario Balotelli transferi için 10 milyon Euro detayı...
Fransız polisinden tepki çeken hareket! Ağzına yüzüne gaz sıktılar
Güven Yalçın'a çizmeden talip var!
Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi! Kamptan ayrıldı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'yi uçuracak golcü! Jesus onu istiyor
Raporu verdi neşteri vurdu! 3 mevkiye 3 transfer 6 ayrılık
PİKA SENDROMU NEDİR? | Pika sendromu belirtileri neler, neden olur? Pika sendromunun tedavisi var mı? Besin olmayan maddeleri yiyenler dikkat!
ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATIRILACAK?
ZOR ÖLÜM 4 KONUSU NEDİR?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'yi uçuracak golcü! Jesus onu istiyor F.Bahçe'yi uçuracak golcü! Jesus onu istiyor 17:39
Güven Yalçın'a çizmeden talip var! Güven Yalçın'a çizmeden talip var! 17:16
Kim'de sürpriz gelişme! Rennes ve Napoli derken... Kim'de sürpriz gelişme! Rennes ve Napoli derken... 17:14
Trabzonspor - Slovacko maçı ne zaman? Trabzonspor - Slovacko maçı ne zaman? 16:49
Galatasaray - Sigma Olomouc maçı ne zaman? Galatasaray - Sigma Olomouc maçı ne zaman? 16:41
Türkiye - İtalya maçı ne zaman? Türkiye - İtalya maçı ne zaman? 16:29
Daha Eski
Tottenham ile Sevilla yenişemedi Tottenham ile Sevilla yenişemedi 16:22
G.Saray'ı yıkan haber! Takasta kullanılacak G.Saray'ı yıkan haber! Takasta kullanılacak 16:10
Morutan G.Saray'dan ayrılıyor! İşte yeni takımı Morutan G.Saray'dan ayrılıyor! İşte yeni takımı 15:31
Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi! Kamptan ayrıldı Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi! Kamptan ayrıldı 15:24
Arsenal - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Arsenal - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? 15:09
Inter - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Inter - Monaco maçı CANLI Inter - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Inter - Monaco maçı CANLI 14:56