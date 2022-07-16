FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kim Min-Jae'de sürpriz gelişme! Rennes ve Napoli derken...

Gelecek sezon için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, transferde hareketli saatler yaşıyor.
Gelecek sezon için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, transferde hareketli saatler yaşıyor.
Son olarak Brezilyalı orta saha oyuncusu Willian Arao'yu renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılacak isimler de merak konusu oldu.
Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda oynayacağı Dinamo Kiev maçı UEFA'ya 25 kişilik liste bildiren Kanarya, 10 futbolcuyu kadroya almadı.
Fenerbahçe'de bu 10 futbolcudan biri de transferin gözde ismi Kim Min-Jae oldu.
Geçtiğimiz sezon Beijing Guoan'dan transfer edilen Güney Koreli savunma oyuncusu, sarı-lacivertli formayla gösterdiği başarılı performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.
Napoli, Chelsea'ye sattığı Kalidou Koulibaly yerine Kim Min-Jae'yi transfer etmek isterken; transferde hızlı davranan Rennes oldu.
Fransız ekibinin, Kim transferi için Fenerbahçe ile 19.5 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladığı ve oyuncuyla görüşmelere başladığı öne sürüldü.
Kim Min-Jae'nin Rennes'e transferi için meraklı bekleyiş sürerken, Güney Koreli stoperle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
TOTTENHAM YENİDEN DEVREDE
Avrupa basınında yer alan haberlere göre Tottenham, daha önce de gündemine aldığı 25 yaşındaki savunma oyuncusu için bir kez daha devreye girdi.
CONTE TAKIMDA İSTİYOR
Haberde Kim'in yeni bir meydan okuma için Fenerbahçe'den ayrılmak istediği ve Antonio Conte'nin Güney Koreli futbolcuyu kadroda görmek istediği belirtildi.
Kim Min-Jae, 2021/2022 sezonu başında Çin ekibi Beijing Guoan'dan 3 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer oldu.
Güney Koreli stoper, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de çıktığı 30 maçta 2 bin 584 dakika süre aldı.
Kısa sürede takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olan Güney Koreli stoper, sarı-lacivertli formayla 1 gol attı.
Güney Kore Milli Takımı ile de 40 maça çıkan Kim'in güncel piyasa değeri ise 14 milyon Euro.