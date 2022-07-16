Durmak yok

Dinamo Kiev mesaisi sürüyor... Can Bartu Tesisleri'nde dün yapılan antrenman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Futbolcular daha sonra sahaya geçip Jesus yönetiminde koşu ve ısınma hareketlerinin ardından top kapma, pas ve taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.
DinamoKiev mesaisi sürüyor... Can Bartu Tesisleri'nde dün yapılan antrenman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Futbolcular daha sonra sahaya geçip Jesus yönetiminde koşu ve ısınma hareketlerinin ardından top kapma, pas ve taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi. Emre Mor takımla, Mert Hakan ile Gustavo özel program dahilinde çalıştı.