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Durmak yok

Dinamo Kiev mesaisi sürüyor... Can Bartu Tesisleri'nde dün yapılan antrenman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Futbolcular daha sonra sahaya geçip Jesus yönetiminde koşu ve ısınma hareketlerinin ardından top kapma, pas ve taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2022 Cumartesi 06:50
Durmak yok
Dinamo Kiev mesaisi sürüyor... Can Bartu Tesisleri'nde dün yapılan antrenman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Futbolcular daha sonra sahaya geçip Jesus yönetiminde koşu ve ısınma hareketlerinin ardından top kapma, pas ve taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi. Emre Mor takımla, Mert Hakan ile Gustavo özel program dahilinde çalıştı.
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