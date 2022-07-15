Haberler Fenerbahçe Yabancı sayısı 20’ye ulaştı!..

Yabancı sayısı 20’ye ulaştı!..

Joshua King ve Willian Arao'nun transferiyle birlikte Fenerbahçe'nin kadrosundaki yabancı futbolcu sayısı 20'ye yükseldi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2022 Cuma 06:50
Yabancı sayısı 20’ye ulaştı!..
Joshua King ve Willian Arao'nun transferiyle birlikte Fenerbahçe'nin kadrosundaki yabancı futbolcu sayısı 20'ye yükseldi. İşte o isimler: Min Jae, Szalai, Tisserand, Novak, Osayi, Gustavo, Crespo, Zajc, Rossi, Pelkas, Berisha, Valencia, Meyer, Samatta, Caulker, Lemos, Lincoln, Bruma, King ve Arao... Meyer, Samatta, Caulker, Lemos, Tisserand, Gustavo ve Novak kadroda düşünülmüyor. Berisha ve Kim'in de satılma ihtimali yüksek. Bu isimlerin gönderilmesi halinde 3 yabancı (golcü, sol bek, stoper) daha transfer edilebilecek. Zajc, Pelkas ve Valencia da teklif gelirse gönderilecek.
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