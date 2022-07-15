Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de sırada golcü transferi var!

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de sırada golcü transferi var!

Son dakika transfer haberleri.. Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında transfer harekatı sürdürülüyor. Hücum bölgesine transfer yapması beklenen sarı-lacivertlilerin listesinde birçok isim bulunuyor. Bu futbolcuların içerisinde bir ismin sürpriz olduğu diğerlerinin ise Joao Pedro, Mariano Diaz, Alassane Plea ve Alexander Sörloth olduğu belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2022 Cuma 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de sırada golcü transferi var!

Fenerbahçe'de transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de sırada golcü transferi var!

Jorge Jesus yönetiminde hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde hücum da geniş bir kadro kurulmak isteniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de sırada golcü transferi var!

Fenerbahçe'de gözler golcü transferine çevrildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de sırada golcü transferi var!

Yönetim çalışmaları sürdürüyor. Listede birçok oyuncu yer alıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de sırada golcü transferi var!

Alexander Sörloth (26 yaş), Mariano Diaz (28) üst sıralarda...

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de sırada golcü transferi var!

G.Saray'ın radarında olan Joao Pedro (30) için de menajerinin önerisiyle devreye girildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de sırada golcü transferi var!

Yine menajerler aracılığıyla Alassane Plea (29) teklif edildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de sırada golcü transferi var!

Tüm bu oyuncular için yönetim ön temasları yaptı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de sırada golcü transferi var!

Şu ana kadar hiçbir isimle anlaşılamamasının nedeni yüksek maliyetler...

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de sırada golcü transferi var!

Sörloth çok istendi. Ancak Leipzig'in beklentisi 10 milyon euro civarında.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de sırada golcü transferi var!

Real'in kadroda düşünmediği Diaz'ın yıllık ücret talebi de astronomik (5 milyon euro).

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de sırada golcü transferi var!

Plea için de M'Gadbach'ın 5 milyon euro istediği ifade ediliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de sırada golcü transferi var!

İsmi gizlenen bir forvetle daha görüşüldüğü, en kısa sürede bir golcünün kadroya katılacağı aktarıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de sırada golcü transferi var!

2014'ten beri Cagliari'de forma giyen Pedro, 270 maçta 86 kez fileleri havalandırdı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de sırada golcü transferi var!

Skorer futbolcu, 28 de asist yaptı.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig’de yılın transferini Galatasaray yapıyor! Beşiktaş’ın eski yıldızı için girişimler başladı…
Bodrum'a veda eden Çağla Şıkel tatil ekonomisi yaptı! Akşam yemeğini de kendisi pişiriyor
Ismael o isme hayran kaldı!
Flaş iddia! Cimbom'dan Barinov harekatı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kanarya yıldız golcüyü tekrardan gündemine aldı!
Fenerbahçe'den 5 yılda 2 mevkiye servet!
15 TEMMUZ TATİL Mİ? 15 Temmuz resmi tatil m? 15 Temmuz mesai var mı?
Twitter çöktü mü? Twitter neden çöktü?
KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NEDİR?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına galibiyetle başladı! | Özeti izleyin Fırtına galibiyetle başladı! | Özeti izleyin 00:26
F.Bahçe'de yıldız oyuncuyla yollar ayrılıyor! F.Bahçe'de yıldız oyuncuyla yollar ayrılıyor! 00:22
Buruk 'acil alınmalı' dedi! Yönetim gaza bastı Buruk 'acil alınmalı' dedi! Yönetim gaza bastı 00:17
Filenin Sultanları yarı finalde! Filenin Sultanları yarı finalde! 00:17
Kanarya'da genç futbolcu ile yollar resmen ayrıldı! Kanarya'da genç futbolcu ile yollar resmen ayrıldı! 00:17
Beşiktaş genç futbolcunun transferinde sona geldi! Beşiktaş genç futbolcunun transferinde sona geldi! 00:15
Daha Eski
F.Bahçe'nin Suarez'e teklifini açıkladı! Dev rakam... F.Bahçe'nin Suarez'e teklifini açıkladı! Dev rakam... 00:15
F.Bahçe transferi resmen açıkladı! F.Bahçe transferi resmen açıkladı! 00:15
Galatasaray transferde gaza bastı! Teklif... Galatasaray transferde gaza bastı! Teklif... 00:15
Kim gidiyor o geliyor! Jesus'un öğrencisi... Kim gidiyor o geliyor! Jesus'un öğrencisi... 00:15
Dünya devi Ahmetcan'ın peşine düştü! Dünya devi Ahmetcan'ın peşine düştü! 00:15
Welinton'dan Sergen Yalçın itirafı! Welinton'dan Sergen Yalçın itirafı! 00:15