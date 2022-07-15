TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de sırada golcü transferi var!

Fenerbahçe'de transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.
Fenerbahçe'de transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.
Jorge Jesus yönetiminde hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde hücum da geniş bir kadro kurulmak isteniyor.
Fenerbahçe'de gözler golcü transferine çevrildi.
Yönetim çalışmaları sürdürüyor. Listede birçok oyuncu yer alıyor.
Alexander Sörloth (26 yaş), Mariano Diaz (28) üst sıralarda...
G.Saray'ın radarında olan Joao Pedro (30) için de menajerinin önerisiyle devreye girildi.
Yine menajerler aracılığıyla Alassane Plea (29) teklif edildi.
Tüm bu oyuncular için yönetim ön temasları yaptı.
Şu ana kadar hiçbir isimle anlaşılamamasının nedeni yüksek maliyetler...
Sörloth çok istendi. Ancak Leipzig'in beklentisi 10 milyon euro civarında.
Plea için de M'Gadbach'ın 5 milyon euro istediği ifade ediliyor.
İsmi gizlenen bir forvetle daha görüşüldüğü, en kısa sürede bir golcünün kadroya katılacağı aktarıldı.
2014'ten beri Cagliari'de forma giyen Pedro, 270 maçta 86 kez fileleri havalandırdı.
Skorer futbolcu, 28 de asist yaptı.