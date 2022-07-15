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TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray Eric Bailly için karşı karşıya geldi!

Son dakika transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda mutlu sona ulaşmak isteyen ezeli rakipler transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray Eric Bailly transferinde karşı karşıya geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2022 Cuma 18:39
TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray Eric Bailly için karşı karşıya geldi!

Süper Lig'de yeni sezon öncesi 4 büyüklerde transfer çalışmaları sürüyor.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray Eric Bailly için karşı karşıya geldi!

Bu sezon şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe ve Galatasaray, takımdaki en başarılı savunmacılarını sattı.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray Eric Bailly için karşı karşıya geldi!

Galatasaray, Marcao'yu 15 milyon Euro'ya La Liga ekibi Sevilla'ya gönderdi.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray Eric Bailly için karşı karşıya geldi!

Fenerbahçe ise Kim Min-Jae transferi için Rennes ile 19.5 milyon Euro'ya el sıkıştı.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray Eric Bailly için karşı karşıya geldi!

Bu gelişmelerin ardından iki ezeli rakip, stoper arayışlarına başladı.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray Eric Bailly için karşı karşıya geldi!

Yeni sezon öncesi savunma hattına önemli birer takviye yapmak isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray için flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray Eric Bailly için karşı karşıya geldi!

A Spor'dan Fatih Burak Yıldırım'ın İtalyan basınına dayandırdığı haberine göre; Süper Lig'in iki devi Manchester United forması giyen Eric Bailly için karşı karşıya geldi.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray Eric Bailly için karşı karşıya geldi!

Haberin detayında 28 yaşındaki savunmacının Napoli'yi istediği de kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray Eric Bailly için karşı karşıya geldi!

Napoli daha önce Kim Min-Jae'nin de peşindeydi.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray Eric Bailly için karşı karşıya geldi!

Bu transferde hüsrana uğrayan İtalyan ekibi, kadrosuna yapacağı bir başka stoper takviyesi için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray Eric Bailly için karşı karşıya geldi!

Öte yandan Bailly'nin ManU'dan ve dolayısıyla İngiltere'den ayrılmak istediği kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray Eric Bailly için karşı karşıya geldi!

Fildişi Sahilli oyuncunun ilk tercihinin Napoli olacağı kaydedilirken Fenerbahçe ve Galatasaray'ı da gündeminde bulundurduğu duyuruldu.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray Eric Bailly için karşı karşıya geldi!

Eric Bertrand Bailly, 2016 yılında Villarreal'den İngiliz devine 38 milyon Euro bonservisle transfer olmuştu.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray Eric Bailly için karşı karşıya geldi!

Oyuncunun güncel piyasa değeri 6 milyon Euro.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray Eric Bailly için karşı karşıya geldi!

Bailly Manchester United formasıyla toplamda 113 maça çıktı.

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