TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray Eric Bailly için karşı karşıya geldi!

Süper Lig'de yeni sezon öncesi 4 büyüklerde transfer çalışmaları sürüyor.
Bu sezon şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe ve Galatasaray, takımdaki en başarılı savunmacılarını sattı.
Süper Lig'de yeni sezon öncesi 4 büyüklerde transfer çalışmaları sürüyor.
Bu sezon şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe ve Galatasaray, takımdaki en başarılı savunmacılarını sattı.
Fenerbahçe ise Kim Min-Jae transferi için Rennes ile 19.5 milyon Euro'ya el sıkıştı.
Bu gelişmelerin ardından iki ezeli rakip, stoper arayışlarına başladı.
Yeni sezon öncesi savunma hattına önemli birer takviye yapmak isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray için flaş bir iddia ortaya atıldı.
A Spor'dan Fatih Burak Yıldırım'ın İtalyan basınına dayandırdığı haberine göre; Süper Lig'in iki devi Manchester United forması giyen Eric Bailly için karşı karşıya geldi.
Haberin detayında 28 yaşındaki savunmacının Napoli'yi istediği de kaydedildi.
Napoli daha önce Kim Min-Jae'nin de peşindeydi.
Bu transferde hüsrana uğrayan İtalyan ekibi, kadrosuna yapacağı bir başka stoper takviyesi için kolları sıvadı.
Öte yandan Bailly'nin ManU'dan ve dolayısıyla İngiltere'den ayrılmak istediği kaydedildi.
Fildişi Sahilli oyuncunun ilk tercihinin Napoli olacağı kaydedilirken Fenerbahçe ve Galatasaray'ı da gündeminde bulundurduğu duyuruldu.
Eric Bertrand Bailly, 2016 yılında Villarreal'den İngiliz devine 38 milyon Euro bonservisle transfer olmuştu.
Oyuncunun güncel piyasa değeri 6 milyon Euro.
Bailly Manchester United formasıyla toplamda 113 maça çıktı.