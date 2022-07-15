Kim’de sıcak saatler

Kim Min Jae için ayrılık çanları arttı... Koulibaly'yi satmak üzere olan Napoli, Senegalli stoperin yerini Kim ile doldurmak istiyor. Güney Koreli savunmacı ile görüşen İtalyan kulübünün 2.3 milyon euro yıllık ücret ve 5 yıllık kontrat konusunda anlaştığı belirtildi. Kim önceki akşam yapılan idmana katılmamıştı. Temsilcisi de İstanbul'a geldi... İtalyan basını, Napoli'nin Kim'in 20 milyon euro'luk serbest kalma maddesini düşürmek için Fenerbahçe'yi ikna etmeye çalıştığını yazdı. Kanarya rakamı peşin istiyor. Napoli indirim ve taksit için çalışıyor.



25 yaşındaki Kim, Fenerbahçe'deki ilk sezonunda 39 maçta görev aldı, 1 gol attı.