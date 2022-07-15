Haberler Fenerbahçe Fenerbahçeli Kim Min Jae için Luciano Spalletti konuştu! Napoli'ye transferi gündemdeydi...

Fenerbahçeli Kim Min Jae için Luciano Spalletti konuştu! Napoli'ye transferi gündemdeydi...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerden ayrılığı artık an meselesi olan ve Rennes ile Napoli arasında kalan Kim Min Jae hakkında, İtalyan efsane Paolo Cannavaro ve Napoli Teknik Direktörü Luciano Spalletti konuştu. Her iki futbol adamı da, Fenerbahçeli Kim Min Jae hakkında övgü dolu sözler sarf ederken, Napoli hocası Spalletti'nin "Şampiyonlar Ligi" sözleri dikkat çekti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2022 Cuma 16:04
Fenerbahçeli Kim Min Jae için Luciano Spalletti konuştu! Napoli'ye transferi gündemdeydi...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Napoli'den Kalidou Koulibaly transferinde sona geldi.

Fenerbahçeli Kim Min Jae için Luciano Spalletti konuştu! Napoli'ye transferi gündemdeydi...

Napoli, Kalidou Koulibaly'nin yokluğunu Kim Min-Jae ile doldurmak istiyor.

Fenerbahçeli Kim Min Jae için Luciano Spalletti konuştu! Napoli'ye transferi gündemdeydi...

Ancak Fenerbahçe ile yaptığı bonservis görüşmelerinde sonuç alamadı.

Fenerbahçeli Kim Min Jae için Luciano Spalletti konuştu! Napoli'ye transferi gündemdeydi...

Bu gelişmenin ardından Napoli cephesinden açıklamalar geldi.

Fenerbahçeli Kim Min Jae için Luciano Spalletti konuştu! Napoli'ye transferi gündemdeydi...

Napoli'de bir dönem oynayan ve futbolcuyu Çin'den yakından tanıyan Paolo Cannavaro, Kim Min-Jae ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Fenerbahçeli Kim Min Jae için Luciano Spalletti konuştu! Napoli'ye transferi gündemdeydi...

CANNAVARO: "KIM İYİ STOPER"

Paolo Cannavaro, La Gazzetta dello Sport'a Kim ile ilgili bir röportaj verdi.

Fenerbahçeli Kim Min Jae için Luciano Spalletti konuştu! Napoli'ye transferi gündemdeydi...

İtalyan efsane, yaptığı açıklamada Kim Min-Jae'den övgüyle bahsetti.

Fenerbahçeli Kim Min Jae için Luciano Spalletti konuştu! Napoli'ye transferi gündemdeydi...

Cannavaro, konuşmasında şu ifadeleri kullandı;

Fenerbahçeli Kim Min Jae için Luciano Spalletti konuştu! Napoli'ye transferi gündemdeydi...

"Kim gerçekten de çok iyi bir oyuncu.

Fenerbahçeli Kim Min Jae için Luciano Spalletti konuştu! Napoli'ye transferi gündemdeydi...

Fiziksel olarak güçlü, hızlı ve güvenilir bir oyuncu.

Fenerbahçeli Kim Min Jae için Luciano Spalletti konuştu! Napoli'ye transferi gündemdeydi...

Koulibaly gibi bir oyuncunun alternatifi olarak beni ikna eden bir seçenekti.

Fenerbahçeli Kim Min Jae için Luciano Spalletti konuştu! Napoli'ye transferi gündemdeydi...

Koreli oyuncuları seviyorum. Gerçekten de çok iyi çalışıyorlar.

Fenerbahçeli Kim Min Jae için Luciano Spalletti konuştu! Napoli'ye transferi gündemdeydi...

Kim sağlam bir stoper ama tekrar etmek gerekirse ona da çok fazla baskı yapılmamalı.

Fenerbahçeli Kim Min Jae için Luciano Spalletti konuştu! Napoli'ye transferi gündemdeydi...

Hangi oyuncu gelirse gelsin Koulibaly ile karşılaştırılacaktır. Ama baskı altında kalmamalı" ifadesini kullandı.

Fenerbahçeli Kim Min Jae için Luciano Spalletti konuştu! Napoli'ye transferi gündemdeydi...

SPALLETTI: "KIM, ŞAMPİYONLAR LİGİ OYUNCUSU"

Napoli Teknik Direktörü Luciano Spalletti ise Güney Koreli isim hakkında "Kim, Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir oyuncu" ifadelerini kullanmıştı.

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