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Fenerbahçe'den 5 yılda 2 mevkiye servet!

Fenerbahçe 5 yılda orta saha ve forvet mevkilerine toplam 37 transfer yaptı. Sarı-lacivertli kulüp, 21 hücum oyuncusuna 32 milyon, 16 orta sahaya da 35 milyon olmak üzere toplam 67 milyon Euro (yaklaşık 1 milyar 174 milyon TL) harcadı. (FB transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2022 Cuma 06:50
Fenerbahçe'den 5 yılda 2 mevkiye servet!

Fenerbahçe'nin 8 yıllık şampiyonluk özlemine son vermek isteyen Başkan Ali Koç, 5 senelik görev süresince hiçbir fedakarlıktan kaçınmadı.

Fenerbahçe'den 5 yılda 2 mevkiye servet!

Transferde kesenin ağzını açan Koç, bu sezon da hücum hattı ve orta sahaya ağırlık verdi.

Fenerbahçe'den 5 yılda 2 mevkiye servet!

Lincoln, Bruma ve Emre Mor'un ardından ön liberoya Willian Arao alınırken, forvete Tiago Çukur ile Joshua King dahil edildi.

Fenerbahçe'den 5 yılda 2 mevkiye servet!

Sabah'ın haberine göre, Koç, 5 yılda ileri uç ve orta saha transferleri için toplamda 67 milyon Euro (yaklaşık 1 milyar 174 milyon TL) harcadı.

Fenerbahçe'den 5 yılda 2 mevkiye servet!

ORTAYA HER SEZON EN AZ İKİ İSİM

Forvet bölgesine 21 oyuncu transfer edilirken, 11 isme bonservis ya da kiralama bedeli ödendi.

Fenerbahçe'den 5 yılda 2 mevkiye servet!

Kasadan bu isimler için toplamda 32 milyon Euro çıktı.

Fenerbahçe'den 5 yılda 2 mevkiye servet!

En yüksek ücret Samatta'ya (6 milyon Euro) verilirken, ikinci sırada Vedat Muriqi (5.6 milyon Euro) yer aldı.

Fenerbahçe'den 5 yılda 2 mevkiye servet!

Orta sahaya ise her sezon en az iki isim dahil edildi.

Fenerbahçe'den 5 yılda 2 mevkiye servet!

16 futbolcuyu kadroya katan Koç yönetimi, 10 isme bonservis öderken, F.Bahçe'nin kasasından 35 milyon Euro çıktı.

Fenerbahçe'den 5 yılda 2 mevkiye servet!

2020-21'de İrfan Can (7 milyon Euro) ve 2019-20'de Gustavo (6 milyon Euro) en yüksek ücretli transferler oldu.

Fenerbahçe'den 5 yılda 2 mevkiye servet!

Sarı lacivertlilerin orta sahaya son takviyesi ise Willian Arao oldu. Brezilyalı oyuncu, kendisini 2+1 yıllığına Sarı Lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. F.Bahçe, Araao'ya ödenecek ücreti resmi olarak açıklamasa da, Brezilya basını bu rakamın 2.5 milyon euro civarında olduğunu iddia etti.

Fenerbahçe'den 5 yılda 2 mevkiye servet!

7 MADDEDE WILLIAN ARAO

3 farklı mevkide oynayabilen Willian Arao geçen sezon Flamengo'da 12 maç ön liberoda, 7 karşılaşmada stoper, 5 mücadelede ise merkez orta sahadaydı.

Fenerbahçe'den 5 yılda 2 mevkiye servet!

Arao, savunma arkasına zaman zaman attığı ince ara paslarıyla tehlike oluşturuyor.

Fenerbahçe'den 5 yılda 2 mevkiye servet!

1.81 boyunda olmasına rağmen iyi sıçrama özelliği rakiplerine karşı avantaj sağlıyor.

Fenerbahçe'den 5 yılda 2 mevkiye servet!

Ağır ön liberoların aksine çabuk olması takımının kontratak yemesine engel oluyor.

Fenerbahçe'den 5 yılda 2 mevkiye servet!

Orta alanda top kayıplarında ilk baskıyı, şok pres olarak Arao yapıyor.

Fenerbahçe'den 5 yılda 2 mevkiye servet!

Orta alanda topla buluştuğunda top sürerek yarı sahayı geçebilen bir futbolcu.

Fenerbahçe'den 5 yılda 2 mevkiye servet!

Zayıf yönü karar verme aşaması. Hızlı karar vermek için yanlış pas tercihleri de yapabiliyor.

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