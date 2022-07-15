Fenerbahçe'den 5 yılda 2 mevkiye servet!

Fenerbahçe'nin 8 yıllık şampiyonluk özlemine son vermek isteyen Başkan Ali Koç, 5 senelik görev süresince hiçbir fedakarlıktan kaçınmadı.
Fenerbahçe'nin 8 yıllık şampiyonluk özlemine son vermek isteyen Başkan Ali Koç, 5 senelik görev süresince hiçbir fedakarlıktan kaçınmadı.
Transferde kesenin ağzını açan Koç, bu sezon da hücum hattı ve orta sahaya ağırlık verdi.
Lincoln, Bruma ve Emre Mor'un ardından ön liberoya Willian Arao alınırken, forvete Tiago Çukur ile Joshua King dahil edildi.
Sabah'ın haberine göre, Koç, 5 yılda ileri uç ve orta saha transferleri için toplamda 67 milyon Euro (yaklaşık 1 milyar 174 milyon TL) harcadı.
ORTAYA HER SEZON EN AZ İKİ İSİM
Forvet bölgesine 21 oyuncu transfer edilirken, 11 isme bonservis ya da kiralama bedeli ödendi.
Kasadan bu isimler için toplamda 32 milyon Euro çıktı.
En yüksek ücret Samatta'ya (6 milyon Euro) verilirken, ikinci sırada Vedat Muriqi (5.6 milyon Euro) yer aldı.
Orta sahaya ise her sezon en az iki isim dahil edildi.
16 futbolcuyu kadroya katan Koç yönetimi, 10 isme bonservis öderken, F.Bahçe'nin kasasından 35 milyon Euro çıktı.
2020-21'de İrfan Can (7 milyon Euro) ve 2019-20'de Gustavo (6 milyon Euro) en yüksek ücretli transferler oldu.
Sarı lacivertlilerin orta sahaya son takviyesi ise Willian Arao oldu. Brezilyalı oyuncu, kendisini 2+1 yıllığına Sarı Lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. F.Bahçe, Araao'ya ödenecek ücreti resmi olarak açıklamasa da, Brezilya basını bu rakamın 2.5 milyon euro civarında olduğunu iddia etti.
7 MADDEDE WILLIAN ARAO
3 farklı mevkide oynayabilen Willian Arao geçen sezon Flamengo'da 12 maç ön liberoda, 7 karşılaşmada stoper, 5 mücadelede ise merkez orta sahadaydı.
Arao, savunma arkasına zaman zaman attığı ince ara paslarıyla tehlike oluşturuyor.
1.81 boyunda olmasına rağmen iyi sıçrama özelliği rakiplerine karşı avantaj sağlıyor.
Ağır ön liberoların aksine çabuk olması takımının kontratak yemesine engel oluyor.
Orta alanda top kayıplarında ilk baskıyı, şok pres olarak Arao yapıyor.
Orta alanda topla buluştuğunda top sürerek yarı sahayı geçebilen bir futbolcu.
Zayıf yönü karar verme aşaması. Hızlı karar vermek için yanlış pas tercihleri de yapabiliyor.