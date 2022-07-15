Fenerbahçe'den 5 yılda 2 mevkiye servet!

Sarı lacivertlilerin orta sahaya son takviyesi ise Willian Arao oldu. Brezilyalı oyuncu, kendisini 2+1 yıllığına Sarı Lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. F.Bahçe, Araao'ya ödenecek ücreti resmi olarak açıklamasa da, Brezilya basını bu rakamın 2.5 milyon euro civarında olduğunu iddia etti.