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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den stoper hamlesi! Kim'in yerine Nino

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kim Min Jae'yi UEFA kadrosuna bildirmeyen sarı-lacivertlilerde stoper arayışları başladı. Brezilyalı gazeteci Vene Casagrande, Fenerbahçe'nin Fluminense forması giyen Nino için devreye girdiğini yazdı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2022 Cuma 21:38
KEMAL TAMTÜRK
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den stoper hamlesi! Kim'in yerine Nino

Fenerbahçe, geçen sezon başında Çin'in Beijing Guoan kulübünden 3 milyon euro bedelle Transfer ettiği Kim Min-Jae'yi 18 milyon euro bonservis bedeliyle Fransa'ya gönderiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den stoper hamlesi! Kim'in yerine Nino

Fransa Ligue 1 ekibi Rennes, Fenerbahçe ve Kim Min-Jae ile anlaşmaya vardı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den stoper hamlesi! Kim'in yerine Nino

Transfer için resmi açıklamalar bekleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den stoper hamlesi! Kim'in yerine Nino

40 MAÇTA GÖREV ALDI

Kim Min-Jae, Fenerbahçe formasıyla bu sezon Süper Lig, Avrupa ve Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 40 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den stoper hamlesi! Kim'in yerine Nino

JORGE JESUS GİTMESİNİ İSTEMİYORDU

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus'un ayrılmasını istemediği Güney Koreli savunmacının 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den stoper hamlesi! Kim'in yerine Nino

SON ADAY NINO

Stoper arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den stoper hamlesi! Kim'in yerine Nino

Brezilyalı gazeteci Vene Casagrande sarı-lacivertlilerin listesindeki oyuncuyu açıkladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den stoper hamlesi! Kim'in yerine Nino

SON ADAY NINO

Fenerbahçe kulübü stoper bölgesi için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde gündeme gelen son isim Nino oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den stoper hamlesi! Kim'in yerine Nino

Jorge Jesus'un onayıyla harekete geçen Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcunun menajeri ile temasa geçti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den stoper hamlesi! Kim'in yerine Nino

Kim Min Jae'nin transferi için artık geri sayıma geçilirken sarı lacivertliler bu bölgedeki boşluğu doldurmak için çalışmalarını sürdürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den stoper hamlesi! Kim'in yerine Nino

NINO KİMDİR?

10 Nisan 1997'de Brezilya'nın Recife şehrinde dünyaya geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den stoper hamlesi! Kim'in yerine Nino

Profesyonel futbol kariyerine Fluminense'de başladı.

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