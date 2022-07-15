FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den stoper hamlesi! Kim'in yerine Nino

Fenerbahçe, geçen sezon başında Çin'in Beijing Guoan kulübünden 3 milyon euro bedelle Transfer ettiği Kim Min-Jae'yi 18 milyon euro bonservis bedeliyle Fransa'ya gönderiyor.
Fenerbahçe, geçen sezon başında Çin'in Beijing Guoan kulübünden 3 milyon euro bedelle Transfer ettiği Kim Min-Jae'yi 18 milyon euro bonservis bedeliyle Fransa'ya gönderiyor.
Fransa Ligue 1 ekibi Rennes, Fenerbahçe ve Kim Min-Jae ile anlaşmaya vardı.
Transfer için resmi açıklamalar bekleniyor.
40 MAÇTA GÖREV ALDI
Kim Min-Jae, Fenerbahçe formasıyla bu sezon Süper Lig, Avrupa ve Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 40 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.
JORGE JESUS GİTMESİNİ İSTEMİYORDU
Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus'un ayrılmasını istemediği Güney Koreli savunmacının 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.
SON ADAY NINO
Stoper arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi.
Brezilyalı gazeteci Vene Casagrande sarı-lacivertlilerin listesindeki oyuncuyu açıkladı.
SON ADAY NINO
Fenerbahçe kulübü stoper bölgesi için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde gündeme gelen son isim Nino oldu.
Jorge Jesus'un onayıyla harekete geçen Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcunun menajeri ile temasa geçti.
Kim Min Jae'nin transferi için artık geri sayıma geçilirken sarı lacivertliler bu bölgedeki boşluğu doldurmak için çalışmalarını sürdürüyor.
NINO KİMDİR?
10 Nisan 1997'de Brezilya'nın Recife şehrinde dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Fluminense'de başladı.
2018-2019 yılında Criciuma EC kulübüne kiralık olarak gönderildi.
Güncel piyasa değeri 6.5 milyon Euro.
Nino'nun Fluminense ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.