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Arda Güler'den Fenerbahçe'den Başakşehir'e transfer olan Mesut Özil'e veda mesajı

Fenerbahçe'nin genç starı Arda Güler, sarı lacivertlilerden ayrılarak Başakşehir'e imza atan Mesut Özil'e veda mesajı yayınladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2022 Cuma 13:11 Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2022 Cuma 13:11
Arda Güler'den Fenerbahçe'den Başakşehir'e transfer olan Mesut Özil'e veda mesajı

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler, Medipol Başakşehir'e transfer olan Mesut Özil'e veda etti.

Sosyal medya hesabından dünyaca ünlü yıldız futbolcuya veda eden Arda Güler, "Yolun hep açık olsun abi." dedi.

Sarı-lacivertlilerin 17 yaşındaki futbolcu ayrıca "Genç bir futbolcu olarak başıma gelen en güzel şeylerden birisi, idolüm olarak gördüğüm insanla tanışıp, abi kardeş gibi olup, ondan bir şeyler öğrenebilmekti. Bana kattığın her şey için teşekkürler, seninle tanışmak benim için büyük bir şanstı. Yolun hep açık olsun abi..." ifadelerini kullandı.

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