Haberler Fenerbahçe Arao'dan 2+1 yıllık imza

Arao'dan 2+1 yıllık imza

Sarı-lacivertliler, İstanbul’a getirdiği Brezilyalı orta saha ile 2+1 yıllık kontrat imzaladı. Yönetim, “Arao’ya F.Bahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz” dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2022 Cuma 06:50
Arao'dan 2+1 yıllık imza

Fenerbahçe, önceki gece İstanbul'a getirdiği Willian Arao'u resmen renklerine bağladı... Resmi siteden yapılan açıklamada, Brezilyalı orta sahanın, kendisini 2+1 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı belirtildi. "Willian Arao'ya 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı... Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen imza töreninde yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki de hazır bulundu... Brezilya kaynakları, Fenerbahçe'nin Arao için Flamengo'ya ilki hemen olmak üzere üç taksitte 3 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceğini aktardı. 29 yaşındaki sambacıya da yıllık 1.7 milyon euro garanti ücret ödeneceği ifade edildi... Arao dün ayrıca sağlık kontrolünden geçirildi.

Flamengo, Botafogo ve Corinthians gibi Brezilya devlerinde forma giyen Arao; üç takımda 341 maça çıkıp 30 gol ve 24 asistlik performans sergiledi.

29 yaşındaki önlibero, geçtiğimiz sezon Flamengo ile 33 karşılaşmada görev aldı. 5 gol atıp, 2 asist yaptı.

CANIMI VERMEYE GELDİM

Willian Arao imza töreninin ardından iddialı açıklamalarda bulundu. "Çok mutluyum. Umarım hedeflerimize ulaşacağız" sözlerini kullanan Brezilyalı futbolcu, "Hem ben hem de Fenerbahçe hepimiz, hep beraber mutlu olacağız. Her top, her maç için sonuna kadar savaşacağım. Bu kulüp için hayatımı ortaya koyacağım. Canımı vermeye geldim ve umarım çok başarılı olacağız" dedi.

BAKİ: ÖZEL BİR KARAKTER ALDIK

Yönetici Selahattin Baki, Arao'nun kendisi için özel bir transfer olduğunu kaydetti, çok iyi bir oyuncu aldıklarını söyledi: "Onu 2019'da Brezilya'da canlı izleme fırsatı bulmuştum. Jorge Jesus'un listesindeki ilk 2-3 oyuncudan biriydi. Hiç kolay bir transfer olmadı. Ama kendisinin de tutkulu bir şekilde Fenerbahçe'yi istemesi, bizim dik duruşumuzla işi bitirdik. İyi futbolcu olmasının ötesinde özel bir karakter aldık."

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