Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de transfer bombaları patlıyor! Joao Pedro ve Alassane Plea...

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de transfer bombaları patlıyor! Joao Pedro ve Alassane Plea...

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Hücum açısından zengin ve rotasyonlu bir kadro oluşturmak isteyen sarı-lacivertlilerde Joao Pedro ve Alassane Plea gündeme geldi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2022 Perşembe 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de transfer bombaları patlıyor! Joao Pedro ve Alassane Plea...

Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında çalışmalar tüm hızıyla sürdürülüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de transfer bombaları patlıyor! Joao Pedro ve Alassane Plea...

Ana bir forvet daha alacağı belirtilen Fenerbahçe, transfer harekatına devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de transfer bombaları patlıyor! Joao Pedro ve Alassane Plea...

İddialar dün peş peşe geldi...

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de transfer bombaları patlıyor! Joao Pedro ve Alassane Plea...

Sarı-lacivertlilerin, Mönchengladbach'da forma giyen Alassane Plea ile ilgilendiği öne sürüldü.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de transfer bombaları patlıyor! Joao Pedro ve Alassane Plea...

Önerinin Alman tarafından geldiği belirtiliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de transfer bombaları patlıyor! Joao Pedro ve Alassane Plea...

Berisha'yı göndermeye hazırlanan yönetimin, Plea ve kulübü ile görüşmelere başladığı iddia edildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de transfer bombaları patlıyor! Joao Pedro ve Alassane Plea...

2018'de Nice'ten 23 milyon euro'ya Mönchengladbach'a transfer olan 29 yaşındaki Fransız yıldız, kariyerinde 305 maçta 95 gol 52 asistlik katkı sağladı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de transfer bombaları patlıyor! Joao Pedro ve Alassane Plea...

Plea, geçtiğimiz sezon Bundesliga'da 10 gol+8 asist üretmişti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de transfer bombaları patlıyor! Joao Pedro ve Alassane Plea...

PEDRO SAVAŞI

İtalyan basını ise sarı-lacivertlilerin Galatasaray'ın da istediği Joao Pedro için Cagliari ile anlaştığı iddiasını ortaya attı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de transfer bombaları patlıyor! Joao Pedro ve Alassane Plea...

SKY muhabiri Di Marzio, Fenerbahçe'nin Cagliari'ye 6.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceğini duyurdu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de transfer bombaları patlıyor! Joao Pedro ve Alassane Plea...

Oyuncunun menajerleriyle son bir görüşme yapılacağını yazdı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de transfer bombaları patlıyor! Joao Pedro ve Alassane Plea...

Pedro'nun temsilcilerinin ortalığı kızıştırmaya çalıştığı da ileri sürüldü.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de transfer bombaları patlıyor! Joao Pedro ve Alassane Plea...

G.Saray'ın teklifini 6.8 milyon euro'ya yükselttiği belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de transfer bombaları patlıyor! Joao Pedro ve Alassane Plea...

30 yaşındaki Brezilya asıllı forvet, Cagliari'de 270 maçta 86 gol attı...

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de transfer bombaları patlıyor! Joao Pedro ve Alassane Plea...

Luis Suarez'in ise Fenerbahçe'nin yıllık 6 milyon euro önerisini reddettiği dile getirildi.

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