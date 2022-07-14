TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de transfer bombaları patlıyor! Joao Pedro ve Alassane Plea...

Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında çalışmalar tüm hızıyla sürdürülüyor.
Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında çalışmalar tüm hızıyla sürdürülüyor.
Ana bir forvet daha alacağı belirtilen Fenerbahçe, transfer harekatına devam ediyor.
İddialar dün peş peşe geldi...
Sarı-lacivertlilerin, Mönchengladbach'da forma giyen Alassane Plea ile ilgilendiği öne sürüldü.
Önerinin Alman tarafından geldiği belirtiliyor.
Berisha'yı göndermeye hazırlanan yönetimin, Plea ve kulübü ile görüşmelere başladığı iddia edildi.
2018'de Nice'ten 23 milyon euro'ya Mönchengladbach'a transfer olan 29 yaşındaki Fransız yıldız, kariyerinde 305 maçta 95 gol 52 asistlik katkı sağladı.
Plea, geçtiğimiz sezon Bundesliga'da 10 gol+8 asist üretmişti.
PEDRO SAVAŞI
İtalyan basını ise sarı-lacivertlilerin Galatasaray'ın da istediği Joao Pedro için Cagliari ile anlaştığı iddiasını ortaya attı.
SKY muhabiri Di Marzio, Fenerbahçe'nin Cagliari'ye 6.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceğini duyurdu.
Oyuncunun menajerleriyle son bir görüşme yapılacağını yazdı.
Pedro'nun temsilcilerinin ortalığı kızıştırmaya çalıştığı da ileri sürüldü.
G.Saray'ın teklifini 6.8 milyon euro'ya yükselttiği belirtildi.
30 yaşındaki Brezilya asıllı forvet, Cagliari'de 270 maçta 86 gol attı...
Luis Suarez'in ise Fenerbahçe'nin yıllık 6 milyon euro önerisini reddettiği dile getirildi.