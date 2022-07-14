TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Giuseppe Pezzella'da sona geldi!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Jorge Jesus yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde transfer süreci hareketli geçiyor.
Kadroya nokta atışı transferler yapmak isteyen Kanarya'da flaş bir isim gündeme geldi.
Sol beke de takviye yapacak olan Fenerbahçe'de gözler Giuseppe Pezzella'da...
24 yaşındaki oyuncu için Parma ile son görüşmelerin yapıldığı gelen haberler arasında...
Bonservis bedeli olarak 3-4 milyon euro arasında bir rakam gündemde.
Bu transferin de kısa süre içinde açıklanacağı belirtiliyor.
Fenerbahçe'nin sol bek için Pezzella ile birlikte transfer listesinde birçok isim bulunuyordu.
Başarılı futbolcunun sarı-lacivertlilerdeki geleceği futbol kamuoyu tarafından merak konusu oldu.
GIUSEPPE PEZZELLA KİMDİR?
Giuseppe Pezzella, 29 Kasım 1997 tarihinde İtalya'nın Napoli kentinde dünyaya geldi.
Futbola Monteruscello altyapısında başlayan 24 yaşındaki futbolcu, Palermo altyapısında da forma giydi.
Kariyerinde 165 maça çıkan Pezzella, 5 gol ve 10 asist kaydetti.
İtalya Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde 34 kez forma giyen 24 yaşındaki oyuncunun Parma ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.
Giuseppe Pezzella'nın güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro.