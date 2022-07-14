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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Giuseppe Pezzella'da sona geldi!

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında transfer harekatı hızla sürdürülüyor. Sol bek mevkiine takviye yapması beklenen sarı-lacivertliler, bir isimle anlaşma noktasına geldi. Kanarya'nın o bölge için Giuseppe Pezzella'nın transferini kısa süre içinde bitireceği belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2022 Perşembe 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Giuseppe Pezzella'da sona geldi!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Giuseppe Pezzella'da sona geldi!

Jorge Jesus yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde transfer süreci hareketli geçiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Giuseppe Pezzella'da sona geldi!

Kadroya nokta atışı transferler yapmak isteyen Kanarya'da flaş bir isim gündeme geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Giuseppe Pezzella'da sona geldi!

Sol beke de takviye yapacak olan Fenerbahçe'de gözler Giuseppe Pezzella'da...

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Giuseppe Pezzella'da sona geldi!

24 yaşındaki oyuncu için Parma ile son görüşmelerin yapıldığı gelen haberler arasında...

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Giuseppe Pezzella'da sona geldi!

Bonservis bedeli olarak 3-4 milyon euro arasında bir rakam gündemde.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Giuseppe Pezzella'da sona geldi!

Bu transferin de kısa süre içinde açıklanacağı belirtiliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Giuseppe Pezzella'da sona geldi!

Fenerbahçe'nin sol bek için Pezzella ile birlikte transfer listesinde birçok isim bulunuyordu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Giuseppe Pezzella'da sona geldi!

Başarılı futbolcunun sarı-lacivertlilerdeki geleceği futbol kamuoyu tarafından merak konusu oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Giuseppe Pezzella'da sona geldi!

Kariyerinde 165 maça çıkan Pezzella, 5 gol ve 10 asist kaydetti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Giuseppe Pezzella'da sona geldi!

İtalya Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde 34 kez forma giyen 24 yaşındaki oyuncunun Parma ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Giuseppe Pezzella'da sona geldi!

Giuseppe Pezzella'nın güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro.

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