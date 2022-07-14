SON DAKİKA | Fenerbahçe'de Arda Okan Kurtulan ile yollar ayrıldı!

Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Bu kapsamda sarı-lacivertliler, altyapısından yetiştirdiği Arda Okan Kurtulan'ın Adana Demirspor'a transfer olduğunu açıkladı.



İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI



