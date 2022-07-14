SON DAKİKA | Fenerbahçe'de Arda Okan Kurtulan ile yollar ayrıldı!

Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
Bu kapsamda sarı-lacivertliler, altyapısından yetiştirdiği Arda Okan Kurtulan'ın Adana Demirspor'a transfer olduğunu açıkladı.
İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI
Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 14, 2022
Futbol Akademimizden yetişen oyuncularımızdan Arda Okan Kurtulan, Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a transfer olmuştur. Arda'ya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/SL2h94FIGo