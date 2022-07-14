Haberler Fenerbahçe SON DAKİKA | Fenerbahçe'de Arda Okan Kurtulan ile yollar ayrıldı!

SON DAKİKA | Fenerbahçe'de Arda Okan Kurtulan ile yollar ayrıldı!

Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda sarı-lacivertliler, altyapısından yetiştirdiği Arda Okan Kurtulan'ın Adana Demirspor'a transfer olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2022 Perşembe 18:08 Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2022 Perşembe 18:10
SON DAKİKA | Fenerbahçe'de Arda Okan Kurtulan ile yollar ayrıldı!

Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Bu kapsamda sarı-lacivertliler, altyapısından yetiştirdiği Arda Okan Kurtulan'ın Adana Demirspor'a transfer olduğunu açıkladı.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

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