Hani kilom fazlaydı!

Hull'a satılan Ozan'dan yeni açıklama: "Fener'de kontratım bitiyordu. Beşiktaş maçına kadar konuşulmadı. '1-2 kilo vermen lazım' diyorlardı. Beşiktaş'a gol attım. Ertesi gün imzaya çağırdılar. Başkan'a 'Hani kiloluydum' dedim. 'Öyle değil o işler' dedi."
Hull'asatılan Ozan'dan yeni açıklama: "Fener'de kontratım bitiyordu. Beşiktaş maçına kadar konuşulmadı. '1-2 kilo vermen lazım' diyorlardı. Beşiktaş'a gol attım. Ertesi gün imzaya çağırdılar. Başkan'a 'Hani kiloluydum' dedim. 'Öyle değil o işler' dedi."