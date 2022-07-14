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Hani kilom fazlaydı!

Hull'a satılan Ozan'dan yeni açıklama: "Fener'de kontratım bitiyordu. Beşiktaş maçına kadar konuşulmadı. '1-2 kilo vermen lazım' diyorlardı. Beşiktaş'a gol attım. Ertesi gün imzaya çağırdılar. Başkan'a 'Hani kiloluydum' dedim. 'Öyle değil o işler' dedi."

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2022 Perşembe 06:50
Hani kilom fazlaydı!
Hull'a satılan Ozan'dan yeni açıklama: "Fener'de kontratım bitiyordu. Beşiktaş maçına kadar konuşulmadı. '1-2 kilo vermen lazım' diyorlardı. Beşiktaş'a gol attım. Ertesi gün imzaya çağırdılar. Başkan'a 'Hani kiloluydum' dedim. 'Öyle değil o işler' dedi."
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