Gözdesine kavuştu

Fenerbahçe'nin transferi için Flamengo ile anlaşmaya vardığı Willian Arao, Jorge Jesus'un sisteminin ana taşlarından birisi olacak... Portekizli çalıştırıcı, eski öğrencisi için övgü dolu ifadeler kullanmıştı. İkili, Flamengo'da 2020 yılında birlikte çalıştı ve 4 kupa kazandı. Jesus, Arao'nun antrenman disiplini ve iş ahlakını överek, "Her takımda oynayabilecek bir oyuncu. Taktiksel zekası da oldukça iyi" ifadelerini kullanmıştı. Jesus'un Arao'ya orta sahada liderlik görevi vermesi ve atakların organizatörlüğünü yaptırması bekleniyor. Öte yandan Fenerbahçe'nin Arao için Flamengo'ya 2 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi. Arao ile 3 yıllık sözleşme yapılacak.