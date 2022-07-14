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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - M'Baye Niang Fenerbahçe'ye önerildi! Bedelsiz gelebilir

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Sezon öncesi transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe'ye sürpriz bir öneri geldi. Bordeaux forması giyen Senegalli forvet oyuncusu M'Baye Niang, sarı-lacivertli takıma teklif edildi. 27 yaşındaki golcünün bedelsiz kadroya dahil olma ihtimali var. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2022 Perşembe 11:05
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - M'Baye Niang Fenerbahçe'ye önerildi! Bedelsiz gelebilir

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de, transferde de hareketli saatler yaşanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - M'Baye Niang Fenerbahçe'ye önerildi! Bedelsiz gelebilir

Sarı-lacivertliler son olarak Joshua King ve Tiago Çukur'u resmen duyurmuştu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - M'Baye Niang Fenerbahçe'ye önerildi! Bedelsiz gelebilir

Bu arada Arao da Fenerbahçe için İstanbul'a geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - M'Baye Niang Fenerbahçe'ye önerildi! Bedelsiz gelebilir

Transfer operasyonlarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe'ye sürpriz bir de öneri geldi. İşte detaylar...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - M'Baye Niang Fenerbahçe'ye önerildi! Bedelsiz gelebilir

Fransa doğumlu Senegalli forvet M'Baye Niang bir kez daha Fenerbahçe'ye önerildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - M'Baye Niang Fenerbahçe'ye önerildi! Bedelsiz gelebilir

Senegalli golcünün, Bordeaux ile 1 yıllık anlaşması kaldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - M'Baye Niang Fenerbahçe'ye önerildi! Bedelsiz gelebilir

Kulübü 3.Lig'e düşürüleceği için bonservis ödenmeden kadroya katılma ihtimali var.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - M'Baye Niang Fenerbahçe'ye önerildi! Bedelsiz gelebilir

Ancak Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki oyuncuya eski ilgisi yok.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - M'Baye Niang Fenerbahçe'ye önerildi! Bedelsiz gelebilir

M'BAYE NIANG KİMDİR?

19 Aralık 1994 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - M'Baye Niang Fenerbahçe'ye önerildi! Bedelsiz gelebilir

Profesyonel futbol kariyerine Caen altyapısında başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - M'Baye Niang Fenerbahçe'ye önerildi! Bedelsiz gelebilir

Sırasıyla Milan, Montpellier, Genoa, Watford, Torino, Rennes, Al-Ahli ve Bordeaux formaları giydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - M'Baye Niang Fenerbahçe'ye önerildi! Bedelsiz gelebilir

Bordeaux formasıyla çıktığı 23 karşılaşmada 7 gol atarken 2 de asist yaptı.

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