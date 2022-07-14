FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - M'Baye Niang Fenerbahçe'ye önerildi! Bedelsiz gelebilir

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de, transferde de hareketli saatler yaşanıyor.
Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de, transferde de hareketli saatler yaşanıyor.
Sarı-lacivertliler son olarak Joshua King ve Tiago Çukur'u resmen duyurmuştu.
Bu arada Arao da Fenerbahçe için İstanbul'a geldi.
Transfer operasyonlarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe'ye sürpriz bir de öneri geldi. İşte detaylar...
Fransa doğumlu Senegalli forvet M'Baye Niang bir kez daha Fenerbahçe'ye önerildi.
Senegalli golcünün, Bordeaux ile 1 yıllık anlaşması kaldı.
Kulübü 3.Lig'e düşürüleceği için bonservis ödenmeden kadroya katılma ihtimali var.
Ancak Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki oyuncuya eski ilgisi yok.
M'BAYE NIANG KİMDİR?
19 Aralık 1994 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Caen altyapısında başladı.
Sırasıyla Milan, Montpellier, Genoa, Watford, Torino, Rennes, Al-Ahli ve Bordeaux formaları giydi.
Bordeaux formasıyla çıktığı 23 karşılaşmada 7 gol atarken 2 de asist yaptı.
27 yaşındaki forvet, kanatlarda da görev yapabiliyor.
Bordeaux ile olan sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan Niang'ın boyu 1.88 cm...
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro...