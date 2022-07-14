Fenerbahçe Dinamo Kiev maçının hazırlıklarını sürdürdü!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk ayağında 20 Temmuz Çarşamba günü Dinamo Kiev ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular koşu, ısınma ve çabukluk çalışmaları yaptı. Pas çalışmalarıyla süren idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Mert Hakan Yandaş ile Emre Mor bireysel çalışmalarla günü tamamlarken, Luiz Gustavo saha çalışmalarına başladı. Ayrıca yeni transferler Willian Arao, Tiago Çukur ve Joshua King, takımla birlikte ilk antrenmanlarına çıktılar.

Sarı-lacivertliler, Dinamo Kiev maçı hazırlıklarını 15 Temmuz Cuma günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.