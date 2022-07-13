Haberler Fenerbahçe SON DAKİKA | Fenerbahçe'nin yeni transferi Willian Arao İstanbul'a geldi!

SON DAKİKA | Fenerbahçe'nin yeni transferi Willian Arao İstanbul'a geldi!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de yeni sezon için transfer harekatı devam ediyor. Bu kapsamda sarı-lacivertlilerin yeni transferi Willian Arao İstanbul'a geldi. Yıldız futbolcu sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzlayacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 22:34 Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 22:47
SON DAKİKA | Fenerbahçe'nin yeni transferi Willian Arao İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi orta sahasını Willian Arao ile güçlendiriyor.

Sarı-lacivertlilerin daha önce prensip anlaşması sağlandığını duyurduğu Brezilyalı futbolcu İstanbul'a geldi.

30 yaşındaki futbolcunun, sağlık kontrolleri sonrası, resmi sözleşmenin altına imza atması bekleniyor.

Fenerbahçe, bu transfer için Flamengo'ya 2 milyon euro bonservis ödeyecek. Arao'ya yıllık 1.2 milyon euro ücret verecek sarı-lacivertliler, tecrübeli futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

İLK KEZ BREZİLYA DIŞINA ÇIKIYOR

Daha önce 1 kez Brezilya Milli Takımı forması giyen Arao, kariyerinde ilk kez Brezilya dışına çıkacak. Arao, Corinthians, Portuguesa, Chapecoense, Atletico-GO, Botafogo ve Flamengo formaları giydi.

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