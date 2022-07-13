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Mesut Özil'den Fenerbahçe'ye veda!

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'den ayrılan ve Medipol Başakşehir'e transfer olan Mesut Özil, sarı-lacivertli kulübe veda etti. Yıldız futbolcu paylaşımda, "Hayatı hayat yapan şeylerden biri belirsizliklerle dolu olması. Her zaman planlarımız, arzularımız, dileklerimiz istediğiniz doğrultuda gitmeyebiliyor. Çocukluk hayalim olan Fenerbahçe forması ile daha çok forma şansı bularak başarılar elde etmek istemiştim." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 20:16
Mesut Özil'den Fenerbahçe'ye veda!

Fenerbahçe'de 1.5 sezon top koşturan Mesut Özil, sarı-lacivertlilerde beklenen performansı gösteremedi. Türk asıllı Alman yıldız, bir diğer Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir'le anlaşma sağladı.

33 yaşındaki oyuncu sosyal medya hesabından veda paylaşımı yaptı.

Açıklamada, "Hayatı hayat yapan şeylerden biri belirsizliklerle dolu olması. Her zaman planlarımız, arzularımız, dileklerimiz istediğiniz doğrultuda gitmeyebiliyor. Çocukluk hayalim olan Fenerbahçe forması ile daha çok forma şansı bularak başarılar elde etmek istemiştim. Fenerbahçe camiasına ve taraftarına bana gösterdikleri ilgi ve alaka teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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