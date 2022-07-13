Haberler Fenerbahçe King İstanbul'da

King İstanbul'da

Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'nin prensipte anlaştığı Joshua King, İstanbul'a geldi. Norveç'in başkenti Oslo'dan kalkan THY tarifeli uçağıyla İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 06:50
King İstanbul'da

Sağlık kontrolünün ardından Norveçli futbolcu ile sözleşme imzalanması bekleniyor. 30 yaşındaki forvet, "Açıkçası buraya gelmek güzel. Yarın (bugün) bir konuşma gerçekleştireceğiz. Umarım bazı şeyleri sonuca kavuştururuz. En son resmi olarak futbol oynamamın üzerinden haftalar ve aylar geçti. Milli maçlar vardı, o sürecin ardından çalışmalarımı sürdürdüm. Önümüzdeki süreci sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

Joshua King bu sabah sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini F.Bahçe'ye bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.

DİĞER
Son dakika: Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! Trabzonspor'un eski yıldızı için girişimler başladı...
Yalıkavak'ta 21 bin 820 TL'lik hesap! Adisyon sonuna düşülen 'Yine bekleriz' notu sosyal medyada espri konusu oldu
Fırtına'dan 2 bomba birden! Harekete geçildi
Beşiktaş'tan sol beke sürpriz isim!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fenerbahçe'de ibre Real Madrid'in yıldızına döndü
F.Bahçe'nin yeni yıldızı İstanbul'da!
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
DOLAR NE KADAR OLDU?
DUL VE YETİM AYLIKLARI NE KADAR OLDU, ZAMLANDI MI?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Transferde flaş gelişme! Boey'in alternatifi bulundu Transferde flaş gelişme! Boey'in alternatifi bulundu 08:07
Yeni dinamo Arao Yeni dinamo Arao 01:05
Ayrılacak isimler belli oldu Ayrılacak isimler belli oldu 00:56
King İstanbul'da King İstanbul'da 00:54
Dinamo Kiev'den hazırlık maçları Dinamo Kiev'den hazırlık maçları 00:36
Trabzonspor - Slovacko maçı ne zaman? Trabzonspor - Slovacko maçı ne zaman? 00:30
Daha Eski
F.Bahçe'nin yeni yıldızı İstanbul'da! F.Bahçe'nin yeni yıldızı İstanbul'da! 00:20
F.Bahçe bir transferi daha bitirdi! Resmi açıklama geldi F.Bahçe bir transferi daha bitirdi! Resmi açıklama geldi 00:20
Sörloth'ta işler karıştı! G.Saray da devrede Sörloth'ta işler karıştı! G.Saray da devrede 00:20
Mesut'a iki dev talip birden! Mesut'a iki dev talip birden! 00:20
Beşiktaş'tan flaş karar! Serdar Saatçı... Beşiktaş'tan flaş karar! Serdar Saatçı... 00:20
F.Bahçe'de bombalar peş peşe! 4 imza yolda F.Bahçe'de bombalar peş peşe! 4 imza yolda 00:19