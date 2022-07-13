King İstanbul'da

Sağlık kontrolünün ardından Norveçli futbolcu ile sözleşme imzalanması bekleniyor. 30 yaşındaki forvet, "Açıkçası buraya gelmek güzel. Yarın (bugün) bir konuşma gerçekleştireceğiz. Umarım bazı şeyleri sonuca kavuştururuz. En son resmi olarak futbol oynamamın üzerinden haftalar ve aylar geçti. Milli maçlar vardı, o sürecin ardından çalışmalarımı sürdürdüm. Önümüzdeki süreci sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

Joshua King bu sabah sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini F.Bahçe'ye bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.