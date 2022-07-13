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Kale kapalı

Kanarya, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde önce savunmadaki eksiklerini kapatmaya yöneldi. Sarı-lacivertliler geçtiğimiz sezon birçok hatalı gol yemişti. Portekizli çalıştırıcı idmanlarda öncelikle bunun üzerinde durdu. Meyvelerini de çabuk toplamaya başladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 06:50
Kale kapalı
Takımların neredeyse tamamen değiştiği, skorun değil oyun yapısının öne çıktığı hazırlık maçlarında dahi Fenerbahçe kalesini gole kapattı. Kanarya 6 hazırlık karşılaşmasında 16 defa fileleri havalandırdı. Kalesinde 4 gol gördü. Son 3 maçta gol yemedi. Jesus başta Altay olmak üzere savunma oyuncularından memnun. Takım savunmasını da başarılı yaptıklarını düşünüyor.
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