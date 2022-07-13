Kale kapalı

Kanarya, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde önce savunmadaki eksiklerini kapatmaya yöneldi. Sarı-lacivertliler geçtiğimiz sezon birçok hatalı gol yemişti. Portekizli çalıştırıcı idmanlarda öncelikle bunun üzerinde durdu. Meyvelerini de çabuk toplamaya başladı.
Takımların neredeyse tamamen değiştiği, skorun değil oyun yapısının öne çıktığı hazırlık maçlarında dahi Fenerbahçe kalesini gole kapattı. Kanarya 6 hazırlık karşılaşmasında 16 defa fileleri havalandırdı. Kalesinde 4 gol gördü. Son 3 maçta gol yemedi. Jesus başta Altay olmak üzere savunma oyuncularından memnun. Takım savunmasını da başarılı yaptıklarını düşünüyor.