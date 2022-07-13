Haberler Fenerbahçe Hazırlıklar devam ediyor

Hazırlıklar devam ediyor

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki çalışmada hem sezon öncesi yüklemeleri yapılıyor hem de usta hoca taktiklerini öğrencilerine ezberletiyor. Bunun için de sık sık tekrar yapılıyor. Jorge Jesus'un sezon öncesi keşiflerinden İsmail Yüksek de takımda kalmayı garantiledi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 06:50
Hazırlıklar devam ediyor
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki çalışmada hem sezon öncesi yüklemeleri yapılıyor hem de usta hoca taktiklerini öğrencilerine ezberletiyor. Bunun için de sık sık tekrar yapılıyor. Jorge Jesus'un sezon öncesi keşiflerinden İsmail Yüksek de takımda kalmayı garantiledi.
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