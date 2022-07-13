Hazırlıklar devam ediyor

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki çalışmada hem sezon öncesi yüklemeleri yapılıyor hem de usta hoca taktiklerini öğrencilerine ezberletiyor. Bunun için de sık sık tekrar yapılıyor. Jorge Jesus'un sezon öncesi keşiflerinden İsmail Yüksek de takımda kalmayı garantiledi.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki çalışmada hem sezon öncesi yüklemeleri yapılıyor hem de usta hoca taktiklerini öğrencilerine ezberletiyor. Bunun için de sık sık tekrar yapılıyor. Jorge Jesus'un sezon öncesi keşiflerinden İsmail Yüksek de takımda kalmayı garantiledi.