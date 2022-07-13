FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de ibre Mariano Diaz'a döndü

Fenerbahçe mutlak şampiyonluk parolasıyla girdiği sezonda kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Geçen sezon kiralık oynayan Diego Rossi'nin de opsiyonu kullanılarak bonservisi alınmıştı.
Fenerbahçe mutlak şampiyonluk parolasıyla girdiği sezonda kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Geçen sezon kiralık oynayan Diego Rossi'nin de opsiyonu kullanılarak bonservisi alınmıştı.
Kanarya şimdi forvetini arıyor.
Birçok aday ile görüşmeler devam ederken Alexander Sörloth da bunlardan biriydi.
Ancak Norveçli golcüde RB Leipzig ile pazarlıkların tıkandığı kaydedildi.
Fenerbahçe de rotasını bir kez daha bonservisi Real Madrid'de olan Mariano Diaz'a kırmış durumda.
DIAZ 5 MİLYON EURO İSTİYOR
Mariano Diaz, Real Madrid alt yapısından yetiştikten sonra Lyon'a gönderilmişti.
Ardından yeniden İspanyol devine dönmüştü.
Real Madrid, 28 yaşındaki forvet oyuncusu için 5 milyon euro'luk bir bonservis bedeli talep ediyor.
Kanarya ise ilk olarak 3 milyon euro önermişti.
Pazarlıkların olumlu şekilde seyrettiği ve kulübüyle anlaşmanın yakın olduğu kaydedildi.
Diaz transferinde en büyük engel şu aşamada oyuncunun da yüksek bir rakam istemesi.
Tecrübeli forvet 5 milyon euro istiyor.
Sarı-lacivertliler oyuncunun bu rakamda indirime gitmesini bekliyor