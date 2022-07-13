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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de ibre Mariano Diaz'a döndü

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Sarı lacivertliler yeni sezon transferlerini bitiriyor... Jorge Jesus istediği oyuncuları yönetime bildirdi. Sarı lacivertliler forvet arayışlarında bir kez daha Mariano Diaz’a döndü. Real Madrid ile görüşmeler devam ediyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Diaz atağı! Transferi...

Fenerbahçe mutlak şampiyonluk parolasıyla girdiği sezonda kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Diaz atağı! Transferi...

Sarı-lacivertliler, Lincoln, Emre Mor ve Bruma'yı renklerine bağlamıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Diaz atağı! Transferi...

Geçen sezon kiralık oynayan Diego Rossi'nin de opsiyonu kullanılarak bonservisi alınmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Diaz atağı! Transferi...

Kanarya şimdi forvetini arıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Diaz atağı! Transferi...

Birçok aday ile görüşmeler devam ederken Alexander Sörloth da bunlardan biriydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Diaz atağı! Transferi...

Ancak Norveçli golcüde RB Leipzig ile pazarlıkların tıkandığı kaydedildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Diaz atağı! Transferi...

Fenerbahçe de rotasını bir kez daha bonservisi Real Madrid'de olan Mariano Diaz'a kırmış durumda.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Diaz atağı! Transferi...

DIAZ 5 MİLYON EURO İSTİYOR

Mariano Diaz, Real Madrid alt yapısından yetiştikten sonra Lyon'a gönderilmişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Diaz atağı! Transferi...

Ardından yeniden İspanyol devine dönmüştü.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Diaz atağı! Transferi...

Real Madrid, 28 yaşındaki forvet oyuncusu için 5 milyon euro'luk bir bonservis bedeli talep ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Diaz atağı! Transferi...

Kanarya ise ilk olarak 3 milyon euro önermişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Diaz atağı! Transferi...

Pazarlıkların olumlu şekilde seyrettiği ve kulübüyle anlaşmanın yakın olduğu kaydedildi.

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