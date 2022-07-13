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Fenerbahçe için dev transfer iddiası! Joao Pedro ile anlaşmaya varıldı

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre, Fenerbahçe Cagliari'nin 10 numarası Joao Pedro ile anlaşmaya vardı. Öte yandan Sky İtalya, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuyla 3 yıllık anlaştığını ifade etti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 13:23 Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 13:35
Fenerbahçe için dev transfer iddiası! Joao Pedro ile anlaşmaya varıldı

Fenerbahçe, bir süredir Galatasaray'ın da peşinde olduğu Joao Pedro'yu kadrosuna katmaya çok yakın.

İtalyan basınında yer alan bilgilere göre sarı lacivertliler, yıldız futbolcuyla anlaşmaya vardı.

Öte yandan, Fenerbahçe, Joao Pedro için Cagliari ile 6.5 milyon euro + bonuslar karşılığında anlaştı.

Bununla beraber, Joao Pedro'nun menajerlerinin, Fenerbahçe'yle kontratın son detaylarını görüşmek için cuma günü Türkiye'de olması bekleniyor. Pedro'nun, 3 yıllık kontratı hazır durumda.

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