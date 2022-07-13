Fenerbahçe için dev transfer iddiası! Joao Pedro ile anlaşmaya varıldı

Fenerbahçe, bir süredir Galatasaray'ın da peşinde olduğu Joao Pedro'yu kadrosuna katmaya çok yakın.

İtalyan basınında yer alan bilgilere göre sarı lacivertliler, yıldız futbolcuyla anlaşmaya vardı.

Öte yandan, Fenerbahçe, Joao Pedro için Cagliari ile 6.5 milyon euro + bonuslar karşılığında anlaştı.

Bununla beraber, Joao Pedro'nun menajerlerinin, Fenerbahçe'yle kontratın son detaylarını görüşmek için cuma günü Türkiye'de olması bekleniyor. Pedro'nun, 3 yıllık kontratı hazır durumda.



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