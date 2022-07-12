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Tiago Fenerbahçe'de

Watford ile anlaşan sarı-lacivertliler milli futbolcuyu dün İstanbul’a getirdi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2022 Salı 06:50
Tiago Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Kulübünün prensip anlaşmasına vardığı futbolcu Tiago Çukur, dün akşam İstanbul'a geldi. Milli futbolcu, İngiltere'nin başkenti Londra'dan kalkan Türk Hava Yolları'na ait tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı. Milli futbolcu, havalimanında kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlerin de isteklerini kırmadı. Sarı-lacivertli takımın, sağlık kontrolünün ardından Tiago ile sözleşme imzalaması bekleniyor. Fenerbahçe, bonservisi İngiltere'nin Watford takımında bulunan futbolcu için İngiliz kulübüyle prensip anlaşmasına varıldığını açıklamıştı.

HOLLANDA'DA YETİŞTİ

A Milli Takım'ın Litvanya ile 14 Haziran'da oynadığı karşılaşmada son 6 dakika oyuna giren Tiago Çukur, Feyenoord altyapısında futbola başladı. 2016'da AZ Alkmaar altyapısına geçti. A takıma yükselemeyince 2021'de Watford'a imza attı.

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