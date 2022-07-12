Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi Joshua King İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Sarı-lacivertlilerin prensip anlaşmasına vardığı Joshua King İstanbul'a geldi.

Yıldız futbolcu sağlık kontrolünün ardından kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imza atacak.

GEÇEN SEZON 5 GOL ATTI



Geçtiğimiz sezon Watford'da forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, çıktığı 33 maçta 5 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

JOSHUA KING KİMDİR?

15 Ocak 1992 doğumlu Joshua King, ülkesi Norveç'in Romsas IL takımında futbola başladı. Valerenga U19'dan Manchester United altyapısına geçen King, Preston, Gladbach, Hull City ve Blackburn gibi kulüplerde kiralık olarak forma giydi. King, Kasım 2012'de Manchester United'tan Blackburn'e 1,23 milyon Euro karşılığında transfer oldu.

30 yaşındaki forvet arkası, Blackburn macerasının ardındna Bournemouth, Everton ve Watford takımlarında oynadı. Temmuz ayında Watford ile sözleşmesi sona eren King, geçtiğimiz sezon Premier Lig ekibi ile 33 karşılaşmada görev aldı. 5 kez rakip fileleri havalandırmayı başaran Norveçli, 3 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.