Fenerbahçe'de uzun süredir kadro dışı olan Mesut Özil defteri kapandı... Sarı-lacivertli kulübün, yıldız futbolcu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığı bildirildi... 33 yaşındaki oyuncu, 2021'in Ocak ayında Arsenal'den ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. İki yıl daha kontratı bulunan Mesut, KAP'a yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe'den yıllık 3'er milyon euro'dan 6 milyon euro daha garanti ücret alacaktı... Transfer olduğunda çocukluk aşkına geldiğini söyleyen Özil'in Fenerbahçe kariyeri yaklaşık 1.5 yıl sürdü. Çubuklu ile 37 maça çıkan yıldız isim 9 gol+3 asistlik performans sergiledi... Mesut'un Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Medipol Başakşehir ile temas halinde olduğu ileri sürüldü.

KARTAL'LA TARTIŞMASI SONU OLDU



33 yaşındaki yıldız, geçtiğimiz sezon İstanbul'da oynanan Konyaspor maçında kendisini oyundan alan teknik patron İsmail Kartal'a tepki gösterince, 24 Mart'ta kadro dışı bırakılmıştı. Mesut'un Kartal'a hakaret ettiği öne sürüldü.

Ozan Tufan olayı, "Mesut Ağabey ile İsmail Hoca arasında her soyunma odasında olabilecek normal bir diyalog yaşandı. Mesut Ağabey gözyaşı döktüğü için yanında olmak istedim. Ben de yandım" diye anlatmıştı.

ADINA KAMPANYA

Mesut'un F.Bahçe'ye transferi büyük ses getirmişti. "Fener Ol" kampanyasının adını "Mesut Ol"a çeviren Ali Koç, taraftara, "En az bir SMS rica ediyorum" demiş, telefonu olmayan çocukların, ailelerine baskı yapıp SMS yollamalarını istemişti.