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Mainz geliyor

Bild, Mainz'in Mergim Berisha'ya teklif yapmayı planladığını yazdı. Fenerbahçe'nin bonservis beklentisinin 5 milyon euro olduğu da belirtildi. Teknik direktör Jesus'un onbirde düşünmediği 24 yaşındaki oyuncunun resmi teklif gelmesi halinde transferine izin verilecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2022 Salı 06:50
Mainz geliyor
Bild, Mainz'in Mergim Berisha'ya teklif yapmayı planladığını yazdı. Fenerbahçe'nin bonservis beklentisinin 5 milyon euro olduğu da belirtildi. Teknik direktör Jesus'un onbirde düşünmediği 24 yaşındaki oyuncunun resmi teklif gelmesi halinde transferine izin verilecek.
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