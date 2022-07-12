Mainz geliyor

Bild, Mainz'in Mergim Berisha'ya teklif yapmayı planladığını yazdı. Fenerbahçe'nin bonservis beklentisinin 5 milyon euro olduğu da belirtildi. Teknik direktör Jesus'un onbirde düşünmediği 24 yaşındaki oyuncunun resmi teklif gelmesi halinde transferine izin verilecek.
Bild, Mainz'in Mergim Berisha'ya teklif yapmayı planladığını yazdı. Fenerbahçe'nin bonservis beklentisinin 5 milyon euro olduğu da belirtildi. Teknik direktör Jesus'un onbirde düşünmediği 24 yaşındaki oyuncunun resmi teklif gelmesi halinde transferine izin verilecek.