Jesus ile şampiyon olacağız

Fenerbahçe dün bayramlaştı. Başkan Ali Koç, törende önemli açıklamalarda bulundu. Koç, Türkiye'ye gelebilecek dünya çapında en iyi hocalardan birini getirdiklerini belirterek, "İnanıyorum ki Jorge Jesus'un liderliğinde yaptığımız ve yapacağımız takviyelerle mutlu sona ulaşacağız. Cumhuriyetin 100. yılında şampiyonluk Fenerbahçe'ye yakışır" dedi. Koç ayrıca kombineleri kısa sürede tüketen taraftarlara teşekkür ederken sosyal medya uyarısı yapmayı da ihmal etmedi: "Daha bismillah demeden hocamızı istifa ettirdiler. Bunlar bana ve yönetimime hiç etki yapmaz. Fenerbahçe etrafında kenetlenin. Bu tribünler Fenerbahçe'yi şampiyonluğa götürecektir."

TFF'YE DESTEK

Ali Koç, TFF başkanı seçilen Mehmet Büyükekşi'ye de destek mesajı verdi: "Kurullarla ilgili değerlendirmemi 30 Temmuz'da yapacağım. Şu an inceliyoruz ama gördüğüm kadarıyla en azından Yönetim Kurulu seviyesinde çok çok iyi niyet var. Şu ana kadar atılan adımlar son derece önemli. Hatta bazıları devrim niteliğinde. Samimi oldukları müddetçe yanlarında olacağız."