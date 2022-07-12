FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'de son gözde Moussa Dembele!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Forvet hattı için girişimlerini sıklaştıran sarı-lacivertlilerde gündeme gelen son isim Moussa Dembele oldu. İşte listedeki isimler ve son gelişmeler...
SÖRLOTH'A SON ŞANS
Alexander Sörloth gündemdeki yerini koruyor. Leipzig'e en son 6 milyon euro+bonus önerildi.
Alman ekibinin beklentisi daha yüksek.
26 yaşındaki Norveçli golcünün takımda kalıp kalmayacağı Tedesco'ya bağlı.
Cumartesi günü Southampton ile oynanacak hazırlık maçında forma giymesi beklenen Sörloth'un performansı yetersiz bulunursa, Fenerbahçe'nin şansının yükseleceği ve teklifinin Leipzig tarafından kabul edilebileceği belirtildi.
BERISHA'NIN YERİNE KING
Sarı-lacivertliler, Watford ile sözleşmesi sona eren Joshua King'e de teklif yaptı.
30 yaşındaki oyuncunun kararı bekleniyor.
Yönetimin, King'i Berisha'nın yerine düşündüğü belirtildi.
Yani transfer edilse dahi başka bir golcü daha alınacak.
İkisi de Norveçli olan Sörloth ile King'in birlikte transfer edilerek, forvette uyumlu bir ikilinin oluşturulması planlar arasında...
SUAREZ İÇİN 'DEV' İHTİMAL
Taraftarı heyecanlandıran Luis Suaerez ve Edinson Cavani iddiası büyük ilgi çekti...
Bonservisi elinde olan Uruguaylı iki yıldızdan Suarez, Avrupa'da kalmak istiyor. Bu yüzden River Plate'i geri çevirdi.
Önceliği Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak bir takıma gitmek.
Bu Fenerbahçe'nin şansını artırıyor. İtalya'dan Monza da 35 yaşındaki yıldızla ilgileniyor...
Cavani için de fiyat araştırması yapan yönetimin, istediği şartlar oluşursa ikili için daha ciddi girişimde bulunması bekleniyor.
DEMBELE YOKLAMASI
Yönetim, golcü arayışında Moussa Dembele'yi de listeye dahil etti.
Lyon, bir yıllık kontratı kalan Fransız santrforun gitmesine izin verecek.
25 yaşındaki forvetin de Lacazette transferi sonrası ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi.
Dembele ile Southampton da ilgileniyor. Arsenal ve Manchester United ise uzak ihtimal olarak görülüyor.
Fenerbahçe ilk etapta fiyat araştırması yaptı. Resmi hamle gelebilir.