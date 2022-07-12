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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'de son gözde Moussa Dembele!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yeni sezon öncesi forvet hattını güçlendirmek isteyen sarı-lacivertlilerde Sörloth, King ve Suarez'in ardından gündeme gelen son isim Moussa Dembele oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2022 Salı 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'de son gözde Moussa Dembele!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'de son gözde Moussa Dembele!

Forvet hattı için girişimlerini sıklaştıran sarı-lacivertlilerde gündeme gelen son isim Moussa Dembele oldu. İşte listedeki isimler ve son gelişmeler...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'de son gözde Moussa Dembele!

SÖRLOTH'A SON ŞANS

Alexander Sörloth gündemdeki yerini koruyor. Leipzig'e en son 6 milyon euro+bonus önerildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'de son gözde Moussa Dembele!

Alman ekibinin beklentisi daha yüksek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'de son gözde Moussa Dembele!

26 yaşındaki Norveçli golcünün takımda kalıp kalmayacağı Tedesco'ya bağlı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'de son gözde Moussa Dembele!

Cumartesi günü Southampton ile oynanacak hazırlık maçında forma giymesi beklenen Sörloth'un performansı yetersiz bulunursa, Fenerbahçe'nin şansının yükseleceği ve teklifinin Leipzig tarafından kabul edilebileceği belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'de son gözde Moussa Dembele!

BERISHA'NIN YERİNE KING

Sarı-lacivertliler, Watford ile sözleşmesi sona eren Joshua King'e de teklif yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'de son gözde Moussa Dembele!

30 yaşındaki oyuncunun kararı bekleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'de son gözde Moussa Dembele!

Yönetimin, King'i Berisha'nın yerine düşündüğü belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'de son gözde Moussa Dembele!

Yani transfer edilse dahi başka bir golcü daha alınacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'de son gözde Moussa Dembele!

İkisi de Norveçli olan Sörloth ile King'in birlikte transfer edilerek, forvette uyumlu bir ikilinin oluşturulması planlar arasında...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'de son gözde Moussa Dembele!

SUAREZ İÇİN 'DEV' İHTİMAL

Taraftarı heyecanlandıran Luis Suaerez ve Edinson Cavani iddiası büyük ilgi çekti...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'de son gözde Moussa Dembele!

Bonservisi elinde olan Uruguaylı iki yıldızdan Suarez, Avrupa'da kalmak istiyor. Bu yüzden River Plate'i geri çevirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'de son gözde Moussa Dembele!

Önceliği Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak bir takıma gitmek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'de son gözde Moussa Dembele!

Bu Fenerbahçe'nin şansını artırıyor. İtalya'dan Monza da 35 yaşındaki yıldızla ilgileniyor...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'de son gözde Moussa Dembele!

Cavani için de fiyat araştırması yapan yönetimin, istediği şartlar oluşursa ikili için daha ciddi girişimde bulunması bekleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'de son gözde Moussa Dembele!

DEMBELE YOKLAMASI

Yönetim, golcü arayışında Moussa Dembele'yi de listeye dahil etti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'de son gözde Moussa Dembele!

Lyon, bir yıllık kontratı kalan Fransız santrforun gitmesine izin verecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'de son gözde Moussa Dembele!

25 yaşındaki forvetin de Lacazette transferi sonrası ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'de son gözde Moussa Dembele!

Dembele ile Southampton da ilgileniyor. Arsenal ve Manchester United ise uzak ihtimal olarak görülüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'de son gözde Moussa Dembele!

Fenerbahçe ilk etapta fiyat araştırması yaptı. Resmi hamle gelebilir.

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