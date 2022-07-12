FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Mesut Özil'e iki dev talip birden!

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği yıldız futbolcu Mesut Özil, geçtiğimiz sezon İsmail Kartal ile yaşadığı tartışma sonrası kadro dışı bırakılmıştı.
Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği yıldız futbolcu Mesut Özil, geçtiğimiz sezon İsmail Kartal ile yaşadığı tartışma sonrası kadro dışı bırakılmıştı.
Jorge Jesus'un gelişi sonrası deneyimli futbolcunun affedilip affedilmeyeceği merak konusu olurken, Portekizli çalıştırıcı da Mesut Özil'i kadroya dahil etmedi.
Sarı-lacivertlilerin, çalışmalarını takımdan ayrı olarak sürdüren 33 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin feshettiği iddia edilmişti.
Mesut'un Fenerbahçe'den ayrılarak Başakşehir'e transfer olacağı konuşulurken, tecrübeli orta saha oyuncusunun menajeri Erkut Söğüt'ten transfer açıklaması geldi.
Söğüt, Yeni bir sürece girdik. Bizim için yeni bir süreç başlamıştır. Fenerbahçe ile görüşmeler devam etmektedir. Şu an Mesut halen daha Fenerbahçe'nin futbolcusu. Hiçbir şekilde bir şey feshedilmiş değildir.
Belirli bir aşamaya geldiği zaman Fenerbahçe Futbol Kulübü açıklamayı yapacaktır. Bu bizim haddimize değil. Mesut Özil Fenerbahçe'nin resmi futbolcusu bugün.
Gerektiği zaman, geldiği zaman Fenerbahçe'nin resmi sitelerinden gereken açıklamaları yönetimden alacağız. Bizim tarafımızdan açıklanacak bir şey değil." ifadelerini kullandı.
"Süreç ne zaman netleşir" şeklindeki soruya ise Söğüt, "Size bilgi veremeyeceğim açıkçası. Size ne söylesem yalan olur. Bu bir süreçtir. Birkaç gün olabilir birkaç hafta olabilir. Transfer dönemi devam ediyor. Ağustosun sonuna eylülün ilk haftasına kadar açık olan bir süreç. O yüzden beklemek ve süreci takip etmek en doğrusu" şeklinde yanıt verdi.
Erkut Söğüt, Mesut Özil'in geleceği hakkında da dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Söğüt, "Mesut gibi futbolculara daima ilgi var, hem yurt içinden hem yurt dışından bugün itibariyla. Ama halen Fenerbahçe'nin futbolcusu. Eğer bir gün Fenerbahçe'nin futbolcusu olmazsa hem yurt içi hem yurt dışı imkanlar değerlendirilecek.
Mesut Özil bir dünya markası. Dünyanın her yerinde takipçisi olan, her yerinde ilgiyle karşılanan bir futbolcu. Tabii ki buna karşılık Mesut'a Amerika'dan tutun Asya'ya kadar Orta Doğu'dan; her yerden bir ilgi var. Mesut'u futbolcu olarak kadrolarına katmak için. Ama o sürece daha girmedik. O sürece girersek kulüplerle görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Neticede kararı veren Mesut. Fenerbahçe'ye gelme kararını da veren kendisiydi. Bundan sonraki süreçte de en doğru kararı vereceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.
Mesut Özil'in Medipol Başakşehir'e transfer olacağına yönelik iddialar hakkında da konuşan Söğüt, "Mesut ile ilgili birçok kulüple ilgili haber çıktı. ABD'de haber çıktı ve orada da bir kulübe gitme ihtimali olduğu belirtildi.
Değişik ülkelerden değişik kulüplerden ilgi olabilir. Mesut, halen Fenerbahçe futbolcusudur. Fenerbahçe futbolcusu olduğu müddetçe de herhangi bir kulüple resmi olarak görüşme yapmam mümkün değil" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin kısa süre içerisinde Mesut Özil ile yolların ayrıldığını duyurması beklenirken, yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
MILAN VE ROMA İSTİYOR
aspor.com.tr editörü Mert Kılıç'ın derlediği ve İtalyan basınında yer alan habere göre; Milan ve Roma, Mesut'u kadrosuna katmak istiyor.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 25 maça çıkan Mesut Özil, 8 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
İşte o haber.