FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe Joshua King ile anlaştı

Takımı Portekizli teknik adam Jorge Jesus'a emanet eden Fenerbahçe, güçlü bir forvet hattı oluşturmak için harekete geçti...
Takımı Portekizli teknik adam Jorge Jesus'a emanet eden Fenerbahçe, güçlü bir forvet hattı oluşturmak için harekete geçti...
Özellikle Norveçli yıldızlara yönelen sarı-lacivetli yönetim, Watford ile sözleşmesi sona eren ve serbest kalan Joshua King ile anlaştı.
A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, serbest statüde olan Norveçli golcü için hemen temasa geçti ve menajerijyle prensipte anlaştı.
Mainz'ın talip olduğu Mergim Berisha'yı elden çıkarmak isteyen sarı-lacivertliler, bu transferi hedef santrfor transferinden bağımsız plan olarak düşünüyor.
FORVETİN HER YERİNDE
King transferiyle birlikte hücum çeşitliliğinin sağlanması amaçlanıyor.
Çift forvet düşünen Jesus'un elini güçlendirmek isteyen yönetim, Alexander Sörloth'tan da umudunu kesmedi.
Fenerbahçe'de böylece forvet hatttı tamamen Vikingler'den oluşmuş olacak.
1.87 boyundaki Norveçli golcü, forvet arkası dışında sol kanat ve santrfor mevkilerinde de görev yapabiliyor.
Sarı lacivertli yönetimin, King'e 2.4 milyon euro'dan 3+1 yıllık sözleşme teklif ettiği öğrenildi.
20 MİLYON EURO DEĞER BİÇİLİYORDU
30 yaşındaki Norveçli golcü, geride bıraktığımız sezon Watford formasıyla 33 maça çıkarken 2296 dakika süre aldı. 5 gol ve 3 asistlik performans sergileyen King, daha öncesinde Everton, Bournemouth, Blackburn, Manchester United, Hull City, Mönchengladbach ve Preston takımlarında forma giymişti.
Güncel piyasa değeri şu anda 8 milyon euro olarak gösterilen futbolcunun bonservisi de elinde. King'e 2019 yılında 20 milyon euro değer biçiliyordu.
SÖRLOTH'A SON ŞANS
Alexander Sörloth gündemdeki yerini koruyor.
Leipzig'e en son 6 milyon euro+bonus önerildi.
Alman ekibinin beklentisi daha yüksek. 26 yaşındaki Norveçli golcünün takımda kalıp kalmayacağı Tedesco'ya bağlı.
Cumartesi günü Southampton ile oynanacak hazırlık maçında forma giymesi beklenen Sörloth'un performansı yetersiz bulunursa, F.Bahçe'nin şansının yükseleceği ve teklifinin Leipzig tarafından kabul edilebileceği belirtildi.