Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe Joshua King ile anlaştı

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe Joshua King ile anlaştı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda Jorge Jesus ile mutlu sona ulaşmak isteyen Fenerbahçe'de forvet transferinde hareketli günler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, Watford ile sözleşmesi sona eren Joshua King ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2022 Salı 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe Joshua King ile anlaştı

Takımı Portekizli teknik adam Jorge Jesus'a emanet eden Fenerbahçe, güçlü bir forvet hattı oluşturmak için harekete geçti...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe Joshua King ile anlaştı

Özellikle Norveçli yıldızlara yönelen sarı-lacivetli yönetim, Watford ile sözleşmesi sona eren ve serbest kalan Joshua King ile anlaştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe Joshua King ile anlaştı

A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, serbest statüde olan Norveçli golcü için hemen temasa geçti ve menajerijyle prensipte anlaştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe Joshua King ile anlaştı

Mainz'ın talip olduğu Mergim Berisha'yı elden çıkarmak isteyen sarı-lacivertliler, bu transferi hedef santrfor transferinden bağımsız plan olarak düşünüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe Joshua King ile anlaştı

FORVETİN HER YERİNDE

King transferiyle birlikte hücum çeşitliliğinin sağlanması amaçlanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe Joshua King ile anlaştı

Çift forvet düşünen Jesus'un elini güçlendirmek isteyen yönetim, Alexander Sörloth'tan da umudunu kesmedi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe Joshua King ile anlaştı

Fenerbahçe'de böylece forvet hatttı tamamen Vikingler'den oluşmuş olacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe Joshua King ile anlaştı

1.87 boyundaki Norveçli golcü, forvet arkası dışında sol kanat ve santrfor mevkilerinde de görev yapabiliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe Joshua King ile anlaştı

Sarı lacivertli yönetimin, King'e 2.4 milyon euro'dan 3+1 yıllık sözleşme teklif ettiği öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe Joshua King ile anlaştı

20 MİLYON EURO DEĞER BİÇİLİYORDU

30 yaşındaki Norveçli golcü, geride bıraktığımız sezon Watford formasıyla 33 maça çıkarken 2296 dakika süre aldı. 5 gol ve 3 asistlik performans sergileyen King, daha öncesinde Everton, Bournemouth, Blackburn, Manchester United, Hull City, Mönchengladbach ve Preston takımlarında forma giymişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe Joshua King ile anlaştı

Güncel piyasa değeri şu anda 8 milyon euro olarak gösterilen futbolcunun bonservisi de elinde. King'e 2019 yılında 20 milyon euro değer biçiliyordu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe Joshua King ile anlaştı

SÖRLOTH'A SON ŞANS

Alexander Sörloth gündemdeki yerini koruyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe Joshua King ile anlaştı

Leipzig'e en son 6 milyon euro+bonus önerildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe Joshua King ile anlaştı

Alman ekibinin beklentisi daha yüksek. 26 yaşındaki Norveçli golcünün takımda kalıp kalmayacağı Tedesco'ya bağlı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe Joshua King ile anlaştı

Cumartesi günü Southampton ile oynanacak hazırlık maçında forma giymesi beklenen Sörloth'un performansı yetersiz bulunursa, F.Bahçe'nin şansının yükseleceği ve teklifinin Leipzig tarafından kabul edilebileceği belirtildi.

DİĞER
Birce Akalay aşk iddialarına öyle bir yanıt verdi ki! Birce Akalay’dan İbrahim Çelikkol’a: Her anımıza şükürler olsun!
Derin Mermerci ve sevgilisi Murat Aslan aile boyu tatile çıktı! Sosyetik 95 bin TL'ye...
Arda Güler'in gol sevincindeki detay ortaya çıktı
Cimbom'a yıldız isimden iyi haber!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Arda Güler'in gol sevincindeki detay ortaya çıktı
İşte Tiago Çukur'un dikkat çeken özellikleri
💥İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
15 Temmuz resmi tatil mi?
Devlet Su İşleri personel alımı yapacak!
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Boey'e 1.5 milyon euro Boey'e 1.5 milyon euro 06:26
Beşiktaş'ın yeni transferi Muleka'dan transfer sözleri Beşiktaş'ın yeni transferi Muleka'dan transfer sözleri 00:54
Galatasaray'da orta saha transferi için sürpriz isimler Galatasaray'da orta saha transferi için sürpriz isimler 00:50
F.Bahçe'den forvet bombası! Anlaşma sağlandı F.Bahçe'den forvet bombası! Anlaşma sağlandı 00:50
Madalyaya daldılar Madalyaya daldılar 00:47
Tiago Fenerbahçe'de Tiago Fenerbahçe'de 00:44
Daha Eski
Arda Güler'in gol sevincindeki detay ortaya çıktı Arda Güler'in gol sevincindeki detay ortaya çıktı 00:43
Galatasaray'a PSG'den transfer müjdesi! Galatasaray'a PSG'den transfer müjdesi! 23:56
Fırtına transferi bitirdi! Anlaşma tamam Fırtına transferi bitirdi! Anlaşma tamam 23:49
F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da! F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da! 23:48
Aslan'a İspanyol boğası! Aslan'a İspanyol boğası! 23:48
Muslera'dan F.Bahçe itirafı! "Süper Final'deki maçı..." Muslera'dan F.Bahçe itirafı! "Süper Final'deki maçı..." 23:48