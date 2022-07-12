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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Willian Arao Fenerbahçe'de! Resmi açıklama geldi

Fenerbahçe transfer haberi... Fenerbahçe transferde hız kesmiyor. Sarı lacivertliler 30 yaşındaki futbolcu ve kulübü Flamengo ile anlaşma sağlandı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Flamengo forması giyen Brezilyalı oyuncu Willian Arao için kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu, sağlık kontrolü ve kontrat görüşmelerini tamamlamak üzere yarın akşam İstanbul’a gelecektir." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2022 Salı 21:03 Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2022 Salı 22:27
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Willian Arao Fenerbahçe'de! Resmi açıklama geldi

Yeni sezon transferlerini Dinamo Kiev karşılaşmasına yetiştirmek isteyen sarı lacivertliler Willian Arao ve Flamengo ile anlaştı.

Sarı-lacivertliler Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Dinamo Kiev ile karşılacak. Jorge Jesus yeni transferleri Dinamo Kiev maçına yetiştirmek istiyor.

İŞTE FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Bilgilendirme

Kulübümüz Flamengo forması giyen Brezilyalı oyuncu Willian Arao için kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu, sağlık kontrolü ve kontrat görüşmelerini tamamlamak üzere yarın akşam İstanbul'a gelecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

FLAMENGO'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Flamengo da yaptığı açıklamada Willian Arao'nun sağlık kontrolünden geçmek üzere Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

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