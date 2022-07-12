FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Willian Arao Fenerbahçe'de! Resmi açıklama geldi

Yeni sezon transferlerini Dinamo Kiev karşılaşmasına yetiştirmek isteyen sarı lacivertliler Willian Arao ve Flamengo ile anlaştı.
Sarı-lacivertliler Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Dinamo Kiev ile karşılacak. Jorge Jesus yeni transferleri Dinamo Kiev maçına yetiştirmek istiyor.
İŞTE FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:
Bilgilendirme
Kulübümüz Flamengo forması giyen Brezilyalı oyuncu Willian Arao için kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu, sağlık kontrolü ve kontrat görüşmelerini tamamlamak üzere yarın akşam İstanbul'a gelecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 12, 2022
Kulübümüz Flamengo forması giyen Brezilyalı oyuncu Willian Arao için kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu, sağlık kontrolü ve kontrat görüşmelerini tamamlamak üzere yarın akşam İstanbul'a gelecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/WXYp7tv273
FLAMENGO'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ
Flamengo da yaptığı açıklamada Willian Arao'nun sağlık kontrolünden geçmek üzere Türkiye'ye geleceğini duyurdu.
O Clube de Regatas do Flamengo informa que tem um acordo inicial com o Fenerbahçe envolvendo Willian Arão. O atleta viajará para realizar exames médicos na Turquia. #CRF— Flamengo (@Flamengo) July 12, 2022