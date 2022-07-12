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FENERBAHÇE SPOR HABERLERİ: Fenerbahçe transferde atağa kalktı! 4 imza yolda

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Dinamo Kiev ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Tiago Çukur'u İstanbul'a getiren sarı-lacivertliler girişimlerini sıklaştırdı. Kanarya 4 futbolcuyu kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor. İşte o isimler ve detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2022 Salı 18:00
FENERBAHÇE SPOR HABERLERİ: Fenerbahçe transferde atağa kalktı! 4 imza yolda

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

FENERBAHÇE SPOR HABERLERİ: Fenerbahçe transferde atağa kalktı! 4 imza yolda

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile kozlarını paylaşacak sarı-lacivertlilerde transfer hareketliliği başladı.

FENERBAHÇE SPOR HABERLERİ: Fenerbahçe transferde atağa kalktı! 4 imza yolda

Lincoln Henrique, Bruma ve Emre Mor transferlerinde mutlu sona ulaşan Kanarya, ilk golcü takviyesini de gerçekleştirdi.

FENERBAHÇE SPOR HABERLERİ: Fenerbahçe transferde atağa kalktı! 4 imza yolda

Yönetim, İngiliz ekibi Watford'da forma giyen milli futbolcu Tiago Çukur ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

FENERBAHÇE SPOR HABERLERİ: Fenerbahçe transferde atağa kalktı! 4 imza yolda

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz İngiltere'nin Watford takımında forma giyen Tiago Çukur'un transferi için oyuncunun kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Sağlık kontrolleri ve ilerleyen transfer görüşmeleri için genç futbolcu İstanbul'a gelecektir." ifadelerine yer verildi.

FENERBAHÇE SPOR HABERLERİ: Fenerbahçe transferde atağa kalktı! 4 imza yolda

Teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda ilerleyen Fenerbahçe, Tiago Çukur takviyesinin ardından transferde hız kesmeyecek.

FENERBAHÇE SPOR HABERLERİ: Fenerbahçe transferde atağa kalktı! 4 imza yolda

Sarı-lacivertliler, 19 yaşındaki forvetin ardından 4 isme daha imza attırmaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE SPOR HABERLERİ: Fenerbahçe transferde atağa kalktı! 4 imza yolda

İşte o isimler ve tüm detaylar...

FENERBAHÇE SPOR HABERLERİ: Fenerbahçe transferde atağa kalktı! 4 imza yolda

ALEXANDER SÖRLOTH

Fenerbahçe, bir dönem ülkemizde Trabzonspor'da forma giyen ve kariyerini RB Leipzig'de sürdüren Alexander Sörloth için görüşmelerine devam ediyor.

FENERBAHÇE SPOR HABERLERİ: Fenerbahçe transferde atağa kalktı! 4 imza yolda

Adı Artem Dzyuba, Haris Seferovic, Andrea Belotti ve Artem Dovbyk gibi isimlerle de anılan sarı-lacivertliler, listenin başına Norveçli golcüyü yazdı.

FENERBAHÇE SPOR HABERLERİ: Fenerbahçe transferde atağa kalktı! 4 imza yolda

A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Fenerbahçe yönetimi Leipzig'li yetkililerle temasa geçti ve görüşmeler olumlu yönde ilerliyor.

FENERBAHÇE SPOR HABERLERİ: Fenerbahçe transferde atağa kalktı! 4 imza yolda

Sarı-lacivertlilerin önümüzdeki günlerde Sörloth transferine son noktayı koyması ve golcü oyuncuyla resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

FENERBAHÇE SPOR HABERLERİ: Fenerbahçe transferde atağa kalktı! 4 imza yolda

Kariyerinde 279 maça çıkan Alexander Sörloth, 87 gol ve 38 asist kaydetti.

FENERBAHÇE SPOR HABERLERİ: Fenerbahçe transferde atağa kalktı! 4 imza yolda

WILLIAN ARAO

Ön libero arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Willian Arao transferini açıklamaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE SPOR HABERLERİ: Fenerbahçe transferde atağa kalktı! 4 imza yolda

Sarı-lacivertliler; hem Flamengo hem de Brezilyalı futbolcuyla her konuda anlaşma sağladı.

FENERBAHÇE SPOR HABERLERİ: Fenerbahçe transferde atağa kalktı! 4 imza yolda

Deneyimli oyuncu, geçtiğimiz günlerde Flamengo antrenmanında takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

FENERBAHÇE SPOR HABERLERİ: Fenerbahçe transferde atağa kalktı! 4 imza yolda

Arao'nun kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

FENERBAHÇE SPOR HABERLERİ: Fenerbahçe transferde atağa kalktı! 4 imza yolda

Kariyerinde 371 maça çıkan Arao, 30 gol ve 25 asistlik bir performans sergiledi.

FENERBAHÇE SPOR HABERLERİ: Fenerbahçe transferde atağa kalktı! 4 imza yolda

GIUSEPPE PEZZELLA

Geçtiğimiz sezon sol bek bölgesinde problem yaşayan ve bu mevkide Ferdi Kadıoğlu'nu kullanan Fenerbahçe, yeni sol bekine kavuşuyor.

FENERBAHÇE SPOR HABERLERİ: Fenerbahçe transferde atağa kalktı! 4 imza yolda

Sarı-lacivertliler, Parma forması giyen Giuseppe Pezzella ile anlaşma sağladı.

FENERBAHÇE SPOR HABERLERİ: Fenerbahçe transferde atağa kalktı! 4 imza yolda

Fenerbahçe'nin Pezzella için İtalyan ekibine 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği iddia edildi.

FENERBAHÇE SPOR HABERLERİ: Fenerbahçe transferde atağa kalktı! 4 imza yolda

Yönetim, 24 yaşındaki sol bekle 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

FENERBAHÇE SPOR HABERLERİ: Fenerbahçe transferde atağa kalktı! 4 imza yolda

Kariyerinde 165 maça çıkan Giuseppe Pezzella, 5 gol ve 10 asistlik bir performans sergiledi.

FENERBAHÇE SPOR HABERLERİ: Fenerbahçe transferde atağa kalktı! 4 imza yolda

JOSHUA KING

Alexander Sörloth ile birlikte bir golcü takviyesi daha yapmak isteyen Fenerbahçe, Joshua King'i gündemine aldı.

FENERBAHÇE SPOR HABERLERİ: Fenerbahçe transferde atağa kalktı! 4 imza yolda

Sarı-lacivertliler, Watford ile sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılan ve bonservisi elinde olan Norveçli forvetin menajeriyle temasa geçti.

FENERBAHÇE SPOR HABERLERİ: Fenerbahçe transferde atağa kalktı! 4 imza yolda

Joshua King için görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe mutlu sona ulaştı. Yıldız futbolcu ile anlaşma sağlandı.

FENERBAHÇE SPOR HABERLERİ: Fenerbahçe transferde atağa kalktı! 4 imza yolda

Kariyerinde 366 maçta forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, 79 gol ve 45 asist kaydetti.

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