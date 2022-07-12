FENERBAHÇE SPOR HABERLERİ: Fenerbahçe transferde atağa kalktı! 4 imza yolda

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz İngiltere'nin Watford takımında forma giyen Tiago Çukur'un transferi için oyuncunun kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Sağlık kontrolleri ve ilerleyen transfer görüşmeleri için genç futbolcu İstanbul'a gelecektir." ifadelerine yer verildi.