Fenerbahçe Joshua King transferini resmen açıkladı

Fenerbahçe yeni sezon transferlerine devam ediyor.

Sarı lacivertli kulüp son olarak İngiltere'de forma giyen Joshua King transferini duyurdu. Oyuncunun akşam saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Kulübümüz Norveçli Futbolcu Joshua King ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bu akşam saatlerinde İstanbul'da olacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.