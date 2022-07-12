FENERBAHÇE HABERLERİ | Ozan Tufan böyle patladı! "Beni sebepsiz kadro dışı bırakıp..."

"Premier Lig, zor bir lig. Dünyanın en iyi ligi olan bir platformda, Watford takımıyla biz küme düşmeme mücadelesi veriyorduk. Bizim için çok zordu, benim açımdan çok zordu. Çünkü tempo çok yüksek. Biz Türkiye'de altyapıdan yetiştiğimiz için o tempoya bir anda ayak uyduramadım. Benim için zor oldu. 1-2 ay adaptasyon sürecim vardı. Birkaç maç kendi açımdan fena değildi ama Premier Lig'de bu kabul edilebilir bir durum değil. Üst düzey oyuncuların olduğu, tüm yıldızların bulunduğu bir lig benim için duygu anlamında çok güzeldi ama skor, performans anlamında çok yorucuydu. Ben o duyguyu tattığım, istediğim hayali gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Keşke daha kalıcı olabilseydim. Beni daha tatmin ederdi. Hull City'de de aynı duyguları yaşıyorum. Championship'te olması, beni çok etkilemedi. Dünyanın en çok izlenen 6 liginden bir tanesi. Avrupa'daki bir ligin üstünde. Bunu da söyleyebilirim. Araştırmacılar tarafından adı konulan bir statü. Benim için Acun ağabeyin, Shota hocanın olması en büyük etkenlerden birisi. Ben orada olduğum için çok mutluyum. Türk bir oyuncu olarak, sahibi Türk olan bir takımı Premier Lig'e çıkarırsak, benim için gurur verici olur."