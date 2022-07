FENERBAHÇE HABERLERİ | Ozan Tufan böyle patladı! "Beni sebepsiz kadro dışı bırakıp..."

"KAFAM RAHAT OLDUĞU SÜRECE HER ŞEYİ YAPABİLECEĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM"

Mental açıdan rahat olduğu zaman her şeyi yapabileceğini belirten Ozan Tufan, "Ben şu anda 27 yaşındayım. Hull ile 3 senelik bir sözleşmem var. Tabii ki hedefim öncelikle bu sene takımımı Premier Lig'e çıkartmak, o başarıyı elde etmek, elimizden geleni yapmak. Futbolda her şey var. Ama ben oralarda kalıcı olmak istiyorum. Kendimi o klasmanlarda, platformlarda görmek istiyorum. Benim için doğru olan da odur. Bunu başarabileceğime inanıyorum. Kafam ve mental olarak rahat olduğum zaman ben her şeyi yapabilen bir insanım. Kafam rahat olduğu sürece ben her şeyi yapabileceğimi düşünüyorum" dedi.