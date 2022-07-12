FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil'in menajerinden fesih açıklaması!

Fenerbahçe'de bir süredir gündemde olan Mesut Özil konusu hakkında oyuncunun menajeri Erkut Söğüt açıklamalarda bulundu.
İşte Söğüt'ün sözleri:
Fenerbahçe'de bir süredir gündemde olan Mesut Özil konusu hakkında oyuncunun menajeri Erkut Söğüt açıklamalarda bulundu.
Belirli bir aşamaya geldiği zaman Fenerbahçe Futbol Kulübü açıklamayı yapacaktır. Bu bizim haddimize değil. Mesut Özil Fenerbahçe'nin resmi futbolcusu bugün. Gerektiği zaman, geldiği zaman Fenerbahçe'nin resmi sitelerinden gereken açıklamaları yönetimden alacağız. Bizim tarafımızdan açıklanacak bir şey değil" dedi.
"FENERBAHÇE BİR MARKA, MESUT ÖZİL DE BİR MARKA"
Kadro dışı kalmanın hiçbir futbolcu için güzel olmadığı gibi Mesut için de iyi bir süreç olmadığını belirten Erkut Söğüt, "Ama futbolda olağan şeyler. Daha önce de yaşanmış, tecrübe ettiği bir olay olduğu için... Bizim için bu süreci en iyi şekilde geçirmek önemliydi. Hiçbir şekilde ne Mesut'un ne de Fenerbahçe camiasının bundan zarar görmemesi bizim için ön plandaydı. Çünkü Fenerbahçe bir marka, Mesut Özil de bir marka...