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FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler neden Özkan Alaca'ya koştu? İşte gol sevincinin perde arkası

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe yeni sezonun hazırlıkları kapsamında son hazırlık maçını Sakarya'da Hull City oynadı. Mücadeleye sonradan dahil olarak karşılaşmanın kaderini belirleyen genç yetenek Arda Güler'in ortaya koyduğu futbol damga vurdu. Arda Güler'in attığı frikik golünden sonra sevincindeki detay ortaya çıktı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2022 Salı 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler neden Özkan Alaca'ya koştu? İşte gol sevincinin perde arkası

Fenerbahçe'nin ilk 3 hazırlık maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Arda Güler, son 3 karşılaşmada ikinci yarılarda oyuna girdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler neden Özkan Alaca'ya koştu? İşte gol sevincinin perde arkası

Toplamda sadece 60 dakika sahada kalan oyuncu, bu sürede yine klasını konuşturdu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler neden Özkan Alaca'ya koştu? İşte gol sevincinin perde arkası

Hull City mücadelesinde 60. dakikada Ferdi'nin yerine oyuna giren Arda, 87'de Alex'e nazire yaparcasına attığı frikik golüyle takımını öne geçirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler neden Özkan Alaca'ya koştu? İşte gol sevincinin perde arkası

Bir dakika sonra da Serdar Dursun'un golünü ilk başlatan isim oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler neden Özkan Alaca'ya koştu? İşte gol sevincinin perde arkası

SÖZ DİNLEDİ, GOLÜ ATTI

Arda'nın frikik golünden sonra direkt kulübeye gitmesi ve sevincini masör Özkan Alaca ile yaşaması dikkatlerden kaçmadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler neden Özkan Alaca'ya koştu? İşte gol sevincinin perde arkası

Sabah gol sevincindeki detayı ortaya çıkardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler neden Özkan Alaca'ya koştu? İşte gol sevincinin perde arkası

17 yaşındaki yıldız oyuna girerken Alaca'nın Arda'yı sıkı sıkı tembihlediği ve "Frikik olursa sakın kimseye bırakma, gol atacaksın" dediği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler neden Özkan Alaca'ya koştu? İşte gol sevincinin perde arkası

Arda söz dinledi ve golden sonra da teşekkür için direkt kulübeye koşarak Alaca'ya sarıldı

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler neden Özkan Alaca'ya koştu? İşte gol sevincinin perde arkası

JORGE JESUS FORMÜL HAZIRLAMAYA BAŞLADI

Arda'nın sakatlıktan çıktıktan sonra aldığı süreleri mükemmel kullanması Jorge Jesus'un planlarını değiştirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler neden Özkan Alaca'ya koştu? İşte gol sevincinin perde arkası

Portekizli teknik adam, Arda'yı 11'e dahil edecek formülleri hazırlamaya başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler neden Özkan Alaca'ya koştu? İşte gol sevincinin perde arkası

Portekizli hoca, 17 yaşındaki oyuncuyu forvet arkası olarak kullanıp, Rossi'yi eski bölgesi olan sol tarafa çekebilir.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler neden Özkan Alaca'ya koştu? İşte gol sevincinin perde arkası

Dinamo Kiev maçı öncesinde köklü bir değişim beklenmezken, sezonun devamında ise Arda Güler'e 11'de forma verilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler neden Özkan Alaca'ya koştu? İşte gol sevincinin perde arkası

30 DAKİKADA NE YAPTI?

İsabetli pas %89

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler neden Özkan Alaca'ya koştu? İşte gol sevincinin perde arkası

Başarılı orta %71

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler neden Özkan Alaca'ya koştu? İşte gol sevincinin perde arkası

Şut pası 5

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