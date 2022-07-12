FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler neden Özkan Alaca'ya koştu? İşte gol sevincinin perde arkası

Fenerbahçe'nin ilk 3 hazırlık maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Arda Güler, son 3 karşılaşmada ikinci yarılarda oyuna girdi.
Toplamda sadece 60 dakika sahada kalan oyuncu, bu sürede yine klasını konuşturdu.
Fenerbahçe'nin ilk 3 hazırlık maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Arda Güler, son 3 karşılaşmada ikinci yarılarda oyuna girdi.
Toplamda sadece 60 dakika sahada kalan oyuncu, bu sürede yine klasını konuşturdu.
Bir dakika sonra da Serdar Dursun'un golünü ilk başlatan isim oldu.
SÖZ DİNLEDİ, GOLÜ ATTI
Arda'nın frikik golünden sonra direkt kulübeye gitmesi ve sevincini masör Özkan Alaca ile yaşaması dikkatlerden kaçmadı.
Sabah gol sevincindeki detayı ortaya çıkardı.
17 yaşındaki yıldız oyuna girerken Alaca'nın Arda'yı sıkı sıkı tembihlediği ve "Frikik olursa sakın kimseye bırakma, gol atacaksın" dediği öğrenildi.
Arda söz dinledi ve golden sonra da teşekkür için direkt kulübeye koşarak Alaca'ya sarıldı
JORGE JESUS FORMÜL HAZIRLAMAYA BAŞLADI
Arda'nın sakatlıktan çıktıktan sonra aldığı süreleri mükemmel kullanması Jorge Jesus'un planlarını değiştirdi.
Portekizli teknik adam, Arda'yı 11'e dahil edecek formülleri hazırlamaya başladı.
Portekizli hoca, 17 yaşındaki oyuncuyu forvet arkası olarak kullanıp, Rossi'yi eski bölgesi olan sol tarafa çekebilir.
Dinamo Kiev maçı öncesinde köklü bir değişim beklenmezken, sezonun devamında ise Arda Güler'e 11'de forma verilmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Anahtar pas 3 gol 1