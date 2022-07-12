Arda Güler sevinci

Arda Güler yeni sezona da hızlı girdi. Hull City maçında girdikten sonra nefis bir frikik golü atıp, 2. golü hazırlayan genç yıldız tam not alırken, "Beni izlemeye devam edin" mesajı verdi... Öte yandan oyun tatmin etmese de 2-0'lık galibiyet sevindirdi. Jesus 6'da 5 yaptı.
Arda Güler yeni sezona da hızlı girdi. Hull City maçında girdikten sonra nefis bir frikik golü atıp, 2. golü hazırlayan genç yıldız tam not alırken, "Beni izlemeye devam edin" mesajı verdi... Öte yandan oyun tatmin etmese de 2-0'lık galibiyet sevindirdi. Jesus 6'da 5 yaptı.