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Arda Güler sevinci

Arda Güler yeni sezona da hızlı girdi. Hull City maçında girdikten sonra nefis bir frikik golü atıp, 2. golü hazırlayan genç yıldız tam not alırken, "Beni izlemeye devam edin" mesajı verdi... Öte yandan oyun tatmin etmese de 2-0'lık galibiyet sevindirdi. Jesus 6'da 5 yaptı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2022 Salı 06:50
Arda Güler sevinci
Arda Güler yeni sezona da hızlı girdi. Hull City maçında girdikten sonra nefis bir frikik golü atıp, 2. golü hazırlayan genç yıldız tam not alırken, "Beni izlemeye devam edin" mesajı verdi... Öte yandan oyun tatmin etmese de 2-0'lık galibiyet sevindirdi. Jesus 6'da 5 yaptı.
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