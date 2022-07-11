Pezzella ‘davet’ bekliyor

Sol beke yapılacak takviyenin de bu hafta netleşmesi bekleniyor... Sarı-lacivertliler, Giuseppe Pezzella için Parma ile büyük ölçüde anlaştı. Bonservis bedeli için 3-4 milyon euro arasında bir rakam konuşuluyor.
Solbeke yapılacak takviyenin de bu hafta netleşmesi bekleniyor... Sarı-lacivertliler, Giuseppe Pezzella için Parma ile büyük ölçüde anlaştı. Bonservis bedeli için 3-4 milyon euro arasında bir rakam konuşuluyor. 24 yaşındaki oyuncu ile de 3+1 yıllık kontrat yapılacak... Sao Paulo'lu Welington konusunda bir gelişme yaşanmazsa Pezzella'nın transferi için resmi adımlar atılacak.