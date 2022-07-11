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Gidiş terminali açılıyor

Fenerbahçe'de transfer devam ederken, takımdan gönderilecek oyuncular konusunda ise sessizlik sürüyor... Yabancı sınırını çoktan aşan sarı-lacivertli ekipte Caulker, Lemos, Samatta ve Max Meyer ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2022 Pazartesi 06:50
Gidiş terminali açılıyor
Fenerbahçe'de transfer devam ederken, takımdan gönderilecek oyuncular konusunda ise sessizlik sürüyor... Yabancı sınırını çoktan aşan sarı-lacivertli ekipte Caulker, Lemos, Samatta ve Max Meyer ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Oyuncuların menajerleri kulüp arayışını sürdürüyor. Luiz Gustavo ile Filip Novak'ın da bu isimlere eklenme ihtimali yüksek. Önümüzdeki günlerde açıklamaların birer birer gelmesi bekleniyor.
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