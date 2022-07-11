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Fenerbahçe Mesut Özil ile yollarını ayırdı!

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Bununla beraber Mesut Özil, Başakşehir ile görüşüyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2022 Pazartesi 16:22 Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2022 Pazartesi 16:37
Fenerbahçe Mesut Özil ile yollarını ayırdı!

Fenerbahçe, büyük umutlarla transfer ettiği Mesut Özil ile yollarını ayırdı. Dünyaca ünlü yıldız, Fenerbahçe yönetimi tarafından kamp kadrosuna dahil edilmemiş ve Jorge Jesus da, kendisini değerlendirmemişti.

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon kadro dışı bırakılan Mesut Özil ile yollarını ayırdı.

Sarı lacivertliler, dünyaca ünlü yıldız ile birlikte karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.

Fenerbahçe yönetimi tarafından kadro dışı bırakılan Mesut Özil, Jorge Jesus'un gelmesinin ardından da affedilmemiş ve kamp kadrosuna alınmamıştı.

A Spor'un haberine göre, Mesut Özil Başakşehir ile görüşüyor.

Mesut Özil Fenerbahçe formasıyla toplamda 36 maça çıkarken 8 gol 3 asist üretmişti.

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