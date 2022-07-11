Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Hedefimiz şampiyonluk

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Hedefimiz şampiyonluk

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün Kurban Bayramı törenine katıldı. Başkan Koç, yaptığı açıklamada gelecek sezon için hedeflerinin şampiyonluk olduğunu ifade etti. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2022 Pazartesi 13:23
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Hedefimiz şampiyonluk

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen bayramlaşma töreninde açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bayramlaşma töreninde açıklamalarda bulundu. İşte Koç'un ifadeleri...

"En azından yakın tarihimizde, Türkiye Cumhuriyeti'nin gördüğü en kötü, en skandal TFF Başkanı ve yönetim kurulunu geride bırakıyoruz. Güven tahribatı oluşturuldu ve büyük zarar verildi. Biz Fenerbahçe olarak yeni TFF yönetimine elimizden gelen yardımda bulunacağız. Onların inancı, futbolu daha şeffaf ve adil bir noktaya getirmek."

Kurullar yeni açıklandı, şu anda inceliyoruz. Gerekli açıklamaları 30 Temmuz'da yapacağım. Şu ana kadar atılan adımlar adil rekabetin sağlanması açısından devrim niteliğindedir.

"HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK"

Bize dönecek olursak; kısa dönemde yaşadığımız başarıların önümüzdeki sezon yaşayacağımız pek çok başarının habercisi olmasını diliyorum. Fenerbahçe, her zaman en tepeyi hedefler ve şampiyon olur.

Şu andaki imkanlarımız çerçevesinde, Türkiye'ye gelebilecek dünya çapında en iyi hocalardan birini getirdiğimize inanıyorum. Hemen her şey toz pembe olacak diye bir şey yok. Bu da bir süreçtir. Ben inanıyorum ki Jorge Jesus'un liderliğinde mutlu sona ulaşacağız.

"ÖNLEMLERİMİZİ ARTIRDIK"

Tekrar maske taktık. Covid-19 vakaları artmaya başladı. Yoğun bakımlar dolmaya başladı. Sporcular nezdinde de önlemlerimizi arttırdık. Eskisi gibi biraz dikkatli olalım. Allah korusun, bir dalga ile tribünler tekrar boşalmasın. Her şeyden önce sağlık."

DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Aslan'a yeni Eboue! Menajeriyle kritik görüşme...
Beşiktaş'tan flaş stoper hamlesi: Hedef Eray Cömert
Transferi resmen açıklandı! G.Saray...
F.Bahçe'de gündem yeniden o! Portekiz harekatı...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Eski F.Bahçeliden tur yorumu! "Eleyebiliriz"
Asıl gerçek ortaya çıktı! İşte F.Bahçe'nin 1 numaralı golcü adayı
ALES geç başvuru son tarihi ne zaman?
e-YDS başvuruları başladı mı?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Eski F.Bahçeliden tur yorumu! "Eleyebiliriz" Eski F.Bahçeliden tur yorumu! "Eleyebiliriz" 13:16
Pogba'nın transferi resmen açıklandı! Pogba'nın transferi resmen açıklandı! 12:34
Transferi resmen açıklandı! G.Saray... Transferi resmen açıklandı! G.Saray... 12:33
Hamit Altıntop'tan dikkat çeken sözler! "Kararlarımızı aldık" Hamit Altıntop'tan dikkat çeken sözler! "Kararlarımızı aldık" 12:25
Doğukan Sinik'in yeni takımı resmen açıklandı! Doğukan Sinik'in yeni takımı resmen açıklandı! 11:52
Beşiktaş Cisse'i Türk mü yapacak? Milyonluk proje... Beşiktaş Cisse'i Türk mü yapacak? Milyonluk proje... 11:09
Daha Eski
F.Bahçe yeni transferini açıkladı! F.Bahçe yeni transferini açıkladı! 10:35
Jesus'un 'Adamı' F.Bahçe'ye transfer oluyor! Böyle övmüştü Jesus'un 'Adamı' F.Bahçe'ye transfer oluyor! Böyle övmüştü 10:30
Dursun Özbek mali sorunları çözdü! 100 milyon... Dursun Özbek mali sorunları çözdü! 100 milyon... 10:10
Sivasspor - Neftçi maçı saat kaçta? Sivasspor - Neftçi maçı saat kaçta? 09:38
Trabzonspor'da aranan 'duvar' bulundu! Bedava... Trabzonspor'da aranan 'duvar' bulundu! Bedava... 09:25
İşte Kartal'ın son gözdesi! Resmen talip oldu İşte Kartal'ın son gözdesi! Resmen talip oldu 09:08