Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu

2021-2022 sezonunu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev ile kozlarını paylaşacak. Peki, Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DİNAMO KİEV - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı 20 Temmuz saat 21:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

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FENERBAHÇE - DINAMO KIEV ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe'nin, Dinamo Kiev ile oynayacağı ilk maç, Rusya ile olan gerilim sebebiyle Polonya'da oynanacak. Rövanş maçı ise İstanbul'da oynanacak. İlk maç 20 Temmuz Çarşamba günü TSİ 21.00'de Polonya'nın Lodz şehrinde Miejski Stadyumu'nda oynanacak. Rövanş maçı ise 27 Temmuz Çarşamba günü saat saat 20.00'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

FENERBAHÇE DINAMO KIEV'İ ELERSE MUHTEMEL RAKİPLERİ!

Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev'i yenerse Monaco, Midtjylland / AEK maçının galibi, Sturm Graz ya da Union Saint Gillo'dan biri ile eşleşecek.