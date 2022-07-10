Sorun çözüldü

Kanarya'nın İnstagram hesabı öncesi gece 4 defa üst üste askıya alınmıştı. Sarı-lacivertliler konuyla alakalı açıklama yaptı: İnstagram hesabımız 7 Temmuz'da sebebi belirsiz şekilde askıya alınmıştır. İnstagram ile kurulan diyaloglar sonrasında aktif hale getirilmiştir. Problemin sebebi araştırılmaktadır" denildi.
Kanarya'nın İnstagram hesabı öncesi gece 4 defa üst üste askıya alınmıştı. Sarı-lacivertliler konuyla alakalı açıklama yaptı: İnstagram hesabımız 7 Temmuz'da sebebi belirsiz şekilde askıya alınmıştır. İnstagram ile kurulan diyaloglar sonrasında aktif hale getirilmiştir. Problemin sebebi araştırılmaktadır" denildi.