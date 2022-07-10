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Sorun çözüldü

Kanarya'nın İnstagram hesabı öncesi gece 4 defa üst üste askıya alınmıştı. Sarı-lacivertliler konuyla alakalı açıklama yaptı: İnstagram hesabımız 7 Temmuz'da sebebi belirsiz şekilde askıya alınmıştır. İnstagram ile kurulan diyaloglar sonrasında aktif hale getirilmiştir. Problemin sebebi araştırılmaktadır" denildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2022 Pazar 06:50
Sorun çözüldü
Kanarya'nın İnstagram hesabı öncesi gece 4 defa üst üste askıya alınmıştı. Sarı-lacivertliler konuyla alakalı açıklama yaptı: İnstagram hesabımız 7 Temmuz'da sebebi belirsiz şekilde askıya alınmıştır. İnstagram ile kurulan diyaloglar sonrasında aktif hale getirilmiştir. Problemin sebebi araştırılmaktadır" denildi.
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