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Ozan Tufan Fenerbahçe'de yaşananları açıkladı! Mesut Özil ve İsmail Kartal...

Fenerbahçe'den ayrılan ve Hull City'e transfer olan Ozan Tufan, sarı lacivertlilerde yaşadıklarını anlattı. Ozan Tufan yaptığı açıklamada, Mesut Özil ve dönemin teknik direktörü İsmail Kartal arasında yaşananları açıkladı. İşte Ozan Tufan'ın açıklamaları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2022 Pazar 16:45 Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2022 Pazar 16:46
Ozan Tufan Fenerbahçe'de yaşananları açıkladı! Mesut Özil ve İsmail Kartal...

Hull City'nin Fenerbahçe'den yeni transferi Ozan Tufan, TRT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Ozan Tufan Fenerbahçe'de yaşananları açıkladı! Mesut Özil ve İsmail Kartal...

27 yaşındaki futbolcu, Milli oyuncu ayrıca Fenerbahçe'de kadro dışı kalma ve ayrılma sürecini de ilk kez detaylarıyla sitem dolu şekilde anlattı.

Ozan Tufan Fenerbahçe'de yaşananları açıkladı! Mesut Özil ve İsmail Kartal...

"6 AY İLETİŞİM KURAMADIK"

Mesut ağabey ile bir kadro dışı durumumuz oldu. O sebeple kimseyle 6 ay iletişim kuramadık.

Ozan Tufan Fenerbahçe'de yaşananları açıkladı! Mesut Özil ve İsmail Kartal...

Ne başkan, ne yönetici...

Ozan Tufan Fenerbahçe'de yaşananları açıkladı! Mesut Özil ve İsmail Kartal...

Ben başkanı şahıs telefonundan aradığımda da hiçbir şekilde iletişimimiz olmadı.

Ozan Tufan Fenerbahçe'de yaşananları açıkladı! Mesut Özil ve İsmail Kartal...

Kalmam gerekiyor diyorum, hiçbir geri dönüş olmuyor.

Ozan Tufan Fenerbahçe'de yaşananları açıkladı! Mesut Özil ve İsmail Kartal...

Gitmem gerekiyor diyorum yine hiçbir geri dönüş olmuyor. Menajerlerim aracılığıyla da görüşmediler.

Ozan Tufan Fenerbahçe'de yaşananları açıkladı! Mesut Özil ve İsmail Kartal...

"KURUNUN YANINDA BEN DE YANDIM"

Neden kadro dışı kaldım inanın bana ben de bilmiyorum.

Ozan Tufan Fenerbahçe'de yaşananları açıkladı! Mesut Özil ve İsmail Kartal...

Konya maçı olması lazım. Mesut ağabey ile İsmail Hoca arasında her soyunma odasında olabilecek normal bir diyalog yaşandı.

Ozan Tufan Fenerbahçe'de yaşananları açıkladı! Mesut Özil ve İsmail Kartal...

Orada kapatılması gerekiyordu, kapatılmadı.

Ozan Tufan Fenerbahçe'de yaşananları açıkladı! Mesut Özil ve İsmail Kartal...

Hemen başkana taşındı.

Ozan Tufan Fenerbahçe'de yaşananları açıkladı! Mesut Özil ve İsmail Kartal...

Mesut ağabey gözyaşı döktüğü için yanında olmak istedim.

Ozan Tufan Fenerbahçe'de yaşananları açıkladı! Mesut Özil ve İsmail Kartal...

Kurunun yanında ben de yandım. Benim de rahatsızlık verdiğimi söylediler.

Ozan Tufan Fenerbahçe'de yaşananları açıkladı! Mesut Özil ve İsmail Kartal...

Yönetici arkadaşlar ve futbolcu arkadaşlarım böyle bir şey olmadığını doğruladılar ancak fatura yine Türk futbolcu olarak Ozan'a kesildi.

Ozan Tufan Fenerbahçe'de yaşananları açıkladı! Mesut Özil ve İsmail Kartal...

Şu an gülüyorum ama gerçekten çok üzgünüm."

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